Brasil. Há ainda 194 pessoas debaixo da lama da barragem de Brumadinho

Pelo 13º. dia consecutivo, cerca de 30 equipas de resgate voltaram esta quarta-feira ao terreno para procurarem os corpos das 194 pessoas que continuam soterrados pela lama devido ao colapso de uma barragem da mineradora Vale em Brumadinho, no Estado de Minas Gerais. As equipas de resgate integram 397 pessoas, entre bombeiros militares e voluntários civis, e contam com o apoio de 21 máquinas pesadas e quatro camiões, revelou o comando estadual dos bombeiros militares.

O último balanço da Defesa Civil de Minas Gerais, citado pela Agência Brasil, aponta 142 mortos na tragédia, sendo que 122 já foram identificados. Três pessoas continuam hospitalizadas e 194 ainda não foram localizadas – entre funcionários da Vale, prestadores de serviços à empresa e membros da comunidade.

Há também 103 desalojados pelo colapso da barragem de rejeitados da lavaria da Mina do Córrego do Feijão. Uma barragem cuja estrutura é constituída pelos próprios resíduos da extração de minério de ferro, que para aí são canalizados misturados com água e depois decantados. A onda de resíduos de minério estende-se por mais de 90 quilómetros do rio Paraopeba e, segundo as autoridade de Minas Gerais, a área afetada pela lama equivale a cerca de 300 campos de futebol.

De acordo com o porta-voz do corpo de bombeiros, a quantidade de resíduos e o estágio de decomposição dos corpos, a partir de agora, vão dificultar a recuperação dos restos mortais. E não é de excluir a possibilidade de abandonar a operação de busca sem resgatar todos os desaparecidos. “Do ponto de vista técnico, chega um ponto em que essa recuperação não é possível (do total de corpos). É justamente por isso que montámos uma operação deste tamanho, para que se consiga recuperar o maior número possível. Mas, pela questão biológica, é possível que alguns corpos não sejam recuperados”, disse o tenente Pedro Aihara, porta-voz dos bombeiros, em conferência de imprensa esta terça-feira.

Cresce o perigo de epidemias e de doenças mentais

Surtos de dengue, febre amarela e de doenças contagiosas e um aumento de doenças mentais são esperados na região de Brumadinho, afetada pelas lamas da barragem. O alerta foi dado esta terça-feira por investigadores da Fundação Oswaldo Cruz – do Ministério da Saúde – com base num estudo feito em Brumadinho. O risco de contrair doenças afeta não só os moradores da região, mas também os membros das equipas de socorro. O jornal “Estado de Minas” salienta que agências ambientais brasileiras confirmaram já no rio Paraopeba concentrações de chumbo e de mercúrio 21 vezes maiores do que o limite permitido pelas normas ambientais. O manancial de detritos apresenta também níveis perigosos para a saúde de outros metais como níquel, cádmio e zinco. O próprio estado de Minas Gerais e diversas organizações ambientalistas como a WWF anunciaram já que o efeitos da poluição no meio ambiente deverão sentir-se durante muitos anos.

Falhas na inspeção

Uma inspeção de segurança à barragem de Brumadinho feita por uma consultora alemã em agosto revelaram falhas na estrutura, mas mesmo assim a Vale foi autorizada a manter em operação a infraestrutura, revelaram esta terça-feira vários jornais brasileiros. O certificado de estabilidade entregue em setembro pelos alemães da TÜV SÜD, responsável pelo controlo da barragem de Brumadinho mostrava tubos de drenagem parcialmente estragados ou entupidos por vegetação. Segundo a edição brasileira do jornal "El País", “os engenheiros responsáveis pelas avaliações, não consideraram os problemas graves o suficiente para comprometer a barragem e acabaram por atestar a sua segurança”. Ontem, os três engenheiros responsáveis pelas inspeções e os dois executivos da Vale que regulavam o licenciamento e inspecionavam o funcionamento da barragem, e que estavam em prisão preventiva, foram libertados por ordem do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Entretanto, a Vale anunciou que vai recorrer aos tribunais contra o encerramento de oito barragens semelhantes à de Brumadinho, uma decisão tomada esta terça-feira pela Justiça brasileira.