Ativista de 12 anos escreve carta ao Papa para lançar desafio na Quaresma

A ativista Genesis Butler, fundadora da ONG Genesis for Animals, escreveu uma carta aberta para o Papa Francisco a alertar para a necessidade de salvar o planeta. Aos 12 anos, a jovem defensora de animais deixou ainda um desafio para o chefe máximo da Igreja Católica.

“Hoje, Papa Francisco, peço-lhe que se junte a mim e se abstenha de todos os produtos de origem animal durante a Quaresma e que apoie a campanha Million Dollar Vegan”, pode ler-se na missiva.

Se Francisco aceitar o repto, explica a ativista, “a Blue Horizon International Foundation doará um milhão de dólares a uma ou mais instituições de solidariedade social à sua escolha, num gesto da mais profunda gratidão pelo seu compromisso com esta causa”.

Genesis Butler defende que os atuais hábitos alimentares, sobretudo nos países mais desenvolvidos, conduzem a uma cadeia de destruição e devastação global, com impacto negativo no combate às alterações climáticas. Sustenta ainda que esta causa necessita do apoio de líderes influentes, como o Papa, que já teve oportunidade de alertar para a importância deste tema.

“Na sua carta encíclica, Laudato Si, mencionou que todos os esforços para proteger e melhorar o mundo terão de envolver mudanças de estilo de vida, de produção e de consumo. Concordo profundamente e procuro, neste momento, o seu apoio no combate a uma das maiores causas subjacentes aos problemas que enfrentamos: a pecuária”, acrescentou.

Sublinhando que este sector utiliza 83% dos terrenos agrícolas, apesar de produzir apenas 18% das calorias consumidas e contribuir com 14,5% para as emissões de gases com efeito de estufa, a ativista lamenta que existam atualmente cerca de 815 milhões de pessoas com fome no mundo, segundos os dados das Nações Unidas (ONU).

“Vossa Santidade, temos de agir. Caminhar para uma dieta à base de plantas trará benefícios substanciais para o meio ambiente. Proteger o solo, as árvores, os oceanos e a atmosfera, e ajudará a alimentar as populações mais vulneráveis. Também poderá melhorar saúde humana, uma vez que está provado que uma alimentação 100% vegetal reduz o risco de incidência de muitas doenças crónicas comuns”, conclui.

A SIC emite esta noite uma reportagem com Genesis Butler, no mesmo dia em que a carta aberta da jovem ativista – que gostaria de reunir-se com o Papa para aprofundar o tema –, foi publicada em vários órgãos de comunicação social.