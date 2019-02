Apanhada a inventar uma conspiração para manipular estudantes, ministra belga demite-se

Uma ministra belga acaba de se demitir do cargo por ter sido apanhada a mentir sobre informações que organismos de segurança do Estado lhe teriam fornecido. A ministra, Joke Schauvliege, tinha a pasta do ambiente na Flandres, a zona mais populosa da Bélgica, e estava a ser contestada por jovens que lhe exigiam que fosse mais agressiva a defender o ambiente.

Em ações integradas no movimento das Greves Escolares, iniciadas por uma adolescente sueca e que rapidamente se propagaram pela Europa fora, e não só, milhares de estudantes belgas começaram a manifestar-se e a faltar às aulas como forma de protesto pela excessiva moderação de Schauvliege em relação a medidas contra as alterações climáticas, por exemplo.

Acusando a pressão, a ministra disse algo surpreendente durante uma sessão com agricultores: "Sei quem está por trás deste movimento, tanto nas manifestações de domingo como nos que faltam à escola. Quem me contou foi a segurança do Estado. Posso garantir que não estou só a ver fantasmas e que as manifestações pelo clima são mais do que ações espontâneas de solidariedade com o nosso clima".

Acrescentou que os manifestantes estavam a cair num "sistema que é uma armadilha" sem se aperceberem. Se essas afirmações foram inesperadas, ainda mais inesperada foi a reação dos serviços de segurança. Numa declaração que emitiram, garantiram que a história era falsa: "Não reportámos nada sobre isto a Schauvliege. Nem verbalmente nem por escrito".

Schauvliege admitiu que não tinha dito exatamente a verdade, pois de facto não tivera contacto nenhum com as agências de segurança. Mas insistiu que não tinha mentido - apenas dissera "algo que não era correto", por ter cedido à "frustração" que sentia como ser humano. "Fui um pouco longe demais", explicou.

"Já não conseguia comunicar normalmente, nem sequer com a minha família, e deixei-me levar por isso", explicaria depois. Como os protestos não paravam e passaram a focar-se nas suas declarações, ela não resistiu. "É difícil continuar a funcionar como ministra do clima nestas circunstâncias", reconheceu terça-feira na conferência de imprensa em que anunciou a sua demissão.