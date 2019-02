Venezuela. Grupo de Lima apela a militares que permitam transição de poder sem recurso à força e entrada de ajuda humanitária

Uma dezena de países da América Latina mais o Canadá, integrantes do Grupo de Lima, pediram esta segunda-feira aos militares venezuelanos que apoiem o autoproclamado Presidente interino, Juan Guaidó. Em comunicado, 11 dos 14 membros daquele grupo apelaram a uma mudança de poder sem recurso à força e a uma entrega urgente da ajuda humanitária.

Após uma reunião em Otava, no Canadá, aqueles países emitiram uma declaração com 17 pontos. Segundo o documento, os Governos da Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Paraguai e Peru “reiteram o seu reconhecimento e apoio a Juan Guaidó” como Presidente interino da Venezuela.

Na declaração, também se exorta a comunidade internacional a “tomar medidas para impedir que o regime de Maduro conduza transações financeiras e comerciais no exterior, tenha acesso a ativos internacionais da Venezuela e faça negócios com petróleo, ouro e outros ativos”.

No entanto, três membros do Grupo de Lima – Guiana, México e Santa Lúcia – não apoiaram a declaração. O grupo foi criado em 2017 com o objetivo de ajudar a encontrar uma solução pacífica para a crise na Venezuela.

Guerra civil é “uma invenção de Maduro”, diz Guaidó

Nicolás Maduro tomou posse em janeiro para um segundo mandato presidencial na sequência de eleições muito contestadas. Menos de duas semanas depois, o presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, autoproclamou-se Presidente interino da Venezuela, dizendo que a Constituição lhe permite assumir o poder temporariamente quando o Presidente é considerado ilegítimo.

Questionado sobre se a atual crise política poderia conduzir a uma guerra civil, Maduro disse no domingo que “ninguém pode responder a essa pergunta com certeza”. “Tudo depende do nível de loucura e agressividade do império do norte e dos seus aliados ocidentais”, acrescentou. Quando fala em “império do norte”, Maduro refere-se aos EUA, que têm dito que uma intervenção militar na Venezuela continua a ser “uma opção”.

Guaidó afastou na segunda-feira a possibilidade de uma guerra civil, dizendo tratar-se de “uma invenção de Maduro”.

UE tenta “legitimar um poder usurpado”, acusa Rússia

Até à data, 19 países da União Europeia (UE), incluindo Reino Unido, França, Alemanha, Espanha e Portugal, reconheceram Guaidó como Presidente interino da Venezuela na sequência da rejeição por Maduro de um ultimato para convocar novas eleições.

Do lado de Maduro continuam poderosos aliados como a China e a Rússia. Na segunda-feira, Moscovo acusou os países da UE de interferirem nos assuntos da Venezuela e de tentarem “legitimar um poder usurpado”.

Nos últimos anos, cerca de três milhões de venezuelanos abandonaram o país devido à crise económica, hiperinflação e escassez de bens essenciais como comida e medicamentos.