Polo norte magnético está a deslocar-se para a Rússia. E isso tem implicações práticas

O polo norte magnético, que se desloca cerca de 55 quilómetros por ano, está a deslizar do Canadá para a Rússia, mais precisamente para a Sibéria, alertam os especialistas.

“O movimento do polo norte magnético é muito rápido”, afirma à Associated Press (AP) o geofísico Arnaud Chulliat, que liderou a atualização do Modelo Magnético Mundial.

Em causa está a turbulência do núcleo externo líquido da Terra, o ferro líquido no núcleo do planeta, explicam os especialistas.

Essa movimentação coloca obstáculos às bússolas, artigos eletrónicos, nomeadamente smartphones, e navios, uma vez que o modelo do campo magnético suporta os seus sistemas de navegação.

“A localização do polo norte magnético parece ser regulada por duas grandes zonas do campo magnético, uma sob o Canadá e outra sob a Sibéria, sendo que a área da Sibéria está a ganhar a competição”, disse o investigador Phil Livermore, da universidade britânica de Leeds, citado pela revista “Nature”.

No ano passado, peritos em geomagnetismo aperceberam-se que a margem de erro do modelo estava perto de ultrapassar o limite do aceitável para os erros de navegação.

Dois anos antes, e depois de o Modelo Magnético Mundial ter sido atualizado, parte do campo magnético, mais a sul, desviou-se temporariamente para o norte da América do Sul e o leste do Oceano Pacífico.

A versão em vigor do Modelo Magnético Mundial data de 2015 e era para durar até 2020. Mas o campo magnético — que protege a Terra dos ventos solares e radiações cósmicas e cujos polos se situam próximo dos polos geográficos do planeta —, está a mudar muito rapidamente e os cientistas veem-se obrigados a antecipar uma nova revisão do modelo para evitar erros de navegação.