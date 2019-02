Papa pede que os cristãos sejam o oásis da paz na Península Arábica

O Papa Francisco pediu, esta terça-feira, aos cristãos que as suas comunidades “sejam oásis de paz” na terra desértica da Península Arábica, durante uma missa em Abu Dhabi, no âmbito da visita aos Emirados Árabes Unidos (EAU).

“Desejo-vos que estejais assim, enraizados em Jesus e dispostos a fazer o bem a todos os que estão perto de vós. Que as vossas comunidades sejam oásis de paz”, declarou o Papa diante de mais de 120 mil pessoas, a maioria estrangeiros que residem no país, nomeadamente da Índia e das Filipinas.

Francisco ressaltou a dificuldade de viver longe de casa e sentir a ausência das pessoas mais queridas e a incerteza sobre o futuro. “Mas o Senhor é fiel e não abandona os seus”, assegurou, no palco no centro do estádio Zayed, cuja capacidade estava praticamente completa.

Francisco disse que se deslocou aos Emirados Árabes Unidos para dar graças pela maneira como as pessoas vivem o Evangelho.

“Vós, aqui, conheceis a melodia do Evangelho e viveis o entusiasmo do seu ritmo. Vós sois um coro composto por uma variedade de nações, línguas e ritos. Uma variedade que o Espírito Santo ama e quer harmonizar cada vez mais, para fazer uma sinfonia”, declarou o pontífice, cujas palavras foram posteriormente traduzidas para o árabe por um sacerdote.

Mais uma vez, durante sua viagem a Abu Dhabi — um dos sete emirados que compõem o país — , o Papa recordou São Francisco de Assis, que marcou esta visita, dado que se completam oito séculos que o santo chegou ao Egito para construir pontes com o sultão muçulmano Malik al-Kamil.

“Não entrem em discussões ou disputas: naquela época, enquanto muitos marcharam vestidos com armaduras pesadas, São Francisco lembrou que o cristão está armado apenas com a sua fé humilde e o amor concreto”, disse.

“A mansidão é importante: se vivermos no mundo à maneira de Deus vamos tornar-nos canais da sua presença, caso contrário não daremos frutos”, acrescentou.

“[São] Francisco estabeleceu não só a paz e a harmonia com os seguidores de outras religiões, mas também dentro da própria Igreja”, porque “o cristão promove a paz, começando pela comunidade em que vive”, declarou o Papa.

“Eu peço para vós a graça de preservar a paz, a unidade, para que se encarreguem uns dos outros, com aquela bela fraternidade que faz com que não haja cristãos de primeira e de segunda classe”, declarou aos fiéis de várias nacionalidades e classes sociais, que oraram em inglês antes da homilia e em seis idiomas posteriormente.

Esta é a primeira visita de um Papa a esta região que é o berço do Islão.