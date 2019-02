NASA intrigada com lama misteriosa que cobre ilha recém-formada

É para já um mistério que os cientistas da NASA não sabem explicar. Depois de desembarcarem pela primeira vez numa das ilhas mais recentes do mundo - uma ilha vulcânica formada há três anos, perto de Tonga - os investigadores descobriram que o solo está agora coberto por uma lama pegajosa de origem desconhecida, além de vegetação. Foram ainda encontrados pássaros.

A ilha, que não tem nome, começou por ser estudada através de imagens de satélite, diz o “Guardian”, mas há muito que os cientistas desejavam conhecê-la ao vivo, para tentarem perceber como e porquê se formam estas massas de terra.

Dan Slayback, do Centro Espacial Goddard, da NASA, foi um dos especialistas a integrar a equipa que visitou o lugar, em outubro. Segundo ele, o grupo começou por aterrar no que parecia (nas imagens de satélite) uma praia de areia preta, mas que na verdade era uma espécie de cascalho do tamanho de ervilhas, textura que tornava dolorosa a caminhada.

A vegetação descoberta estava a começar a criar raízes, provavelmente nascida de sementes depositadas pelos pássaros de passagem, resultando mais intrigante a lama de cor clara, pegajosa e argilosa, que os cientistas continuam sem saber exatamente o que é ou de onde vem.

“É uma lama de barro de cor clara. É muito pegajosa. Ainda estou um pouco confuso sobre de onde terá vindo. Porque não é cinza”, disse Slayback.

Na incursão feita, a equipa recolheu amostras de rochas, tendo montado uma unidade de GPS de alta precisão e usado um drone aéreo para estimar a elevação da ilha e examinar mais de perto a sua estrutura. No próximo ano os cientistas deverão voltar para uma pesquisa mais aprofundada. As estimativas iniciais sugerem que a ilha pode sobreviver até 30 anos, antes de sucumbir às pressões do oceano.