Juiz condenado a oito anos por corrupção volta a julgar enquanto correm os recursos

O caso de Franco De Bernardi ilustra os vícios de um sistema judicial que se caracteriza pela lentidão, e não só

Um juiz italiano que interpôs recurso de uma condenação a oito anos de cadeia por corrupção voltou às suas funções no tribunal enquanto espera pelo desfecho dos recursos. A notícia, publicada pelo diário "Corriere Della Sera", ilustra os problemas de um sistema judicial que nalguns aspetos, entre eles a demora dos processos mas não só, faz lembrar o português.

Franco Angelo Maria de Bernardi, juiz no Tribunal Administrativo Regional (TAR) do Lazio, foi apanhado em 2013 a "vender sentenças". Concretamente, tinha um entendimento com um advogado para cujo gabinete encaminhava clientes, comprometendo-se igualmente a interferir em decisões de maneira a favorecê-los.

Logo em 2013, Bernardi ficou suspenso do cargo, uma medida renovada em 2016, ano em que um tribunal o condenou a oito anos de cadeia por corrupção. Apreendeu-lhe, também, 115 mil euros e decidiu que o causídico ficaria impedido para sempre de exercer funções públicas.

O juiz recorreu e os recursos prolongaram-se além do razoável. Os juizes constitucionais acabaram por entender que o tempo da suspensão durante o curso do processo judicial era excessivo. O juiz foi nomeado para o TAR de Valle d'Aosta, onde deverá concluir tranquilamente a sua carreira até daqui a uns meses, quando se jubilar.

Para o presidente do tribunal onde Bernardi se encontra agora, a questão é simples e formal: "Limitei-me a tomar em conta a atribuição de um posto neste tribunal ao doutor Franco Maria de Bernardi. Em razão do disposto pelo orgão de autogoverno [dos tribunais] inseri o doutor De Bernardi no colégio de juizes segundo o calendário de audiência". O mesmo presidente afirma desconhecer se foram ativados "ulteriores procedimentos cautelares em relação ao referido doutor De Bernardi".