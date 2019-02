Funcionários do comité inaugural de Trump intimados a entregar documentos sobre doadores

Os funcionários do comité inaugural do Presidente dos EUA, Donald Trump, foram esta segunda-feira intimados por procuradores federais a entregar documentos sobre doadores, finanças e atividades. A informação é avançada pelo jornal “The New York Times”, que cita, sob anonimato, duas pessoas ligadas à investigação.

A intimação pretende reunir documentos relacionados com todos os doadores e convidados do comité, bem como benefícios distribuídos, pedidos federais de divulgação, fornecedores, contratos, entre outros.

As novas solicitações mostram que a investigação à campanha de Trump, antes centrada num possível conluio com a Rússia durante as eleições de 2016, se alargou consideravelmente. Segundo o “Times”, a investigação ultrapassou o escritório do procurador especial Robert Mueller para incluir todos os aspetos da vida adulta do atual Presidente: os negócios, a campanha, a tomada de posse e a presidência.

Doações ilegais, lavagem de dinheiro, fraude eleitoral?

Na intimação, os investigadores também mostraram interesse em saber se estrangeiros doaram ilegalmente ao comité, assim como se os membros do comité sabiam que doações desse tipo seriam ilegais. A legislação americana proíbe contribuições de estrangeiros a campanhas federais, comités de ação política e fundos inaugurais.

O comité inaugural de Trump arrecadou um recorde de 107 milhões de dólares (94 milhões de euros) e gastou de forma sumptuosa, lembra o jornal, pelo que os procuradores pedem todos os documentos relativos a fornecedores e empreiteiros ligados ao comité.

Os investigadores estão ainda interessados em possíveis lavagens de dinheiro e fraude eleitoral, embora seja possível que não suspeitem que o comité inaugural tenha cometido tais violações. Os procuradores limitaram-se a citar esses crimes na intimação para justificarem o pedido de documentos, esclareceram as fontes ouvidas pelo jornal.

Irmão do genro de Trump é investidor de empresa citada

Apenas uma pessoa é citada como parte do pedido de documentos que consta da intimação: Imaad Zuberi, um antigo angariador de fundos para o ex-Presidente Barack Obama e para a ex-candidata presidencial Hillary Clinton e cuja empresa, a Avenue Ventures, doou 900 mil dólares (786 mil euros) ao comité inaugural de Trump. Um porta-voz do empresário esclareceu que este doou “generosa e diretamente” ao comité, tal como o fizeram vários outros.

A Stripe, que criou tecnologia para ajudar a processar transações com cartões de crédito, é outra das empresas em relação à qual a intimação solicita documentos. Entre os investidores da empresa encontra-se Josh Kushner, irmão do genro de Trump, Jared Kushner, apesar de o investidor não ser mencionado na intimação.

Um porta-voz do comité inaugural informou que está a analisar a intimação e que o comité pretende cooperar com os investigadores.