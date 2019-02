Brexit. Plano de contingência de May ainda não está preparado, denuncia funcionário do governo

Há supostamente milhares de funcionários públicos a trabalhar em assuntos relacionados com o Brexit no Reino Unido e outros tantos vão ser eventualmente necessários mas na verdade “ninguém está preparado para um cenário de não-acordo”. É isto que diz um funcionário público que trabalha para o Governo britânico, num artigo de opinião publicado esta terça-feira no jornal “The Guardian”. Não se identifica, mas diz integrar as fileiras da chamada “Operação Yellowhammer”, nome dado ao plano de contingência do governo de Theresa May, primeira-ministra, que será implementado caso o Brexit não se concretize.

No caso do departamento de governo em que o autor do texto trabalha, nem sequer terá havido ainda uma mobilização dos funcionários. “Deveríamos já estar na fase final da Yellowhammer [o nome da operação vem de um pássaro que está em vias de extinção]. No meu departamento, contudo, as centenas de trabalhadores que se supunha estarem já de volta dos dossiers do Brexit ainda estão à espera de ser chamados”. Mas o “mais preocupante”, considera, “é que a maioria das pessoas nem sequer sabe quando é que vai mudar de setor e durante quanto tempo, nem o que irá fazer exatamente”. Há outra questão que se coloca, e que tem que ver com a qualificação, ou a falta dela, para desempenhar as novas funções, sobretudo quando ninguém, e repete o funcionário público que assina o texto, “sabe o que vai acontecer”. “Muitos insistem que estamos preparados para um cenário de não-acordo, mas diz-me a minha experiência que isso não é bem assim”.

Posto isto, o que irá acontecer quando a “Operação Yellowhammer” estiver finalmente preparada? “Também não sabemos isso”, afirma o autor, que tem contudo a teoria de que a operação ainda não arrancou porque “as altas excelências de algum modo chegaram à conclusão de que o risco de serem atiradas pela janela por terem desperdiçado milhões e milhões na preparação de um cenário de não-acordo que nunca se concretizou é maior que o risco de serem destruídas por um cenário de não-acordo”. Além disso, acrescenta, “há hoje em dia mais desespero do que realismo e prudência”. O prazo oficial para o divórcio do Reino Unido com a União Europeia termina a 29 de março.

No artigo de opinião refere-se também as consequências de um não-acordo para o Brexit - “será um processo terrivelmente complexo e moroso” - e descreve-se o caos atual como sendo “político e social, e não técnico”. “É por isso que os funcionários são atormentados por aquilo que os ministros ainda não podem ou não vão admitir: que qualquer Brexit vai prejudicar o país, mas que, se não chegar, de todo, a um acordo, vai afetar quase todos os aspectos da vida pública britânica”.

Claro está, para o autor do artigo de opinião, que, independentemente do que aconteça, “o serviço público britânico sairá danificado, tanto em termos de local de trabalho — muitos funcionários foram já alvo de ameaças — como no que diz respeito à perceção e expectativas que a população britânica deposita nele”. A esperança é a de que “ministros, população e comunicação social resistam à tentação de esmagar-nos, seja por não termos interiorizado o suficiente a lógica da saída do Reino Unido da União Europeia, seja por não lhe termos resistido o suficiente”.

Parte dos planos de contingência do Governo britânico para o caso de não se chegar a acordo foram divulgados em setembro do ano passado. Um dos membros do governo fotografou vários documentos em que o assunto era abordado depois de sair de uma reunião. Aí percebeu-se que a Secretaria de Contingências Civis, responsável por elaborar o plano, está a preparar-se para esse cenário como se de uma epidemia se tratasse. Algumas medidas coincidem, por exemplo, com as adotadas em resposta ao incêndio da Torre Grenfell, em que morreram mais de 70 pessoas, em junho de 2017.

As fotografias divulgadas também permitiram perceber que é objetivo do Governo “construir uma arquitetura de comunicações” que possa “ajudar a manter a confiança caso os planos de contingência tenham de ser implementados” — algo “particularmente importante para os serviços financeiros”. O documento mostra ainda que é prioridade do Governo proceder-se a uma “reprioritização interna” de recursos, ao invés de uma injeção de capital, em caso de não-acordo.