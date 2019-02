Antigo chefe militar do Kosovo nomeado conselheiro do primeiro-ministro antes de ser interrogado pelo Tribunal especial de Haia

O primeiro-ministro do Kosovo, Ramush Haradinaj, nomeou recentemente um antigo combatente como conselheiro político, pouco antes do seu interrogatório no Tribunal especial de Haia que deve julgar os crimes de guerra atribuídos aos ex-separatistas armados albaneses kosovares entre 1998 e 2000.

A porta-voz do governo, Donjeta Gashi, confirmou nesta terça-feira as informações da imprensa local, sobre a nomeação na semana passada de Syleyman Selimi como "conselheiro político" de Ramush Haradinaj. Syleyman Selimi, já condenado por um tribunal kosovar pela prática de tortura cometidas durante a guerra contra as forças sérvias (1998-99, 13.000 mortos), foi libertado em 25 de janeiro.

Ex-oficial do Exército de Libertação do Kosovo (UÇK), Selimi, também conhecido por "Sultão", confirmou a órgãos de comunicação social locais que deverá ser "interrogado na próxima semana" pelo Tribunal especial de Haia na qualidade de suspeito. "Desconheço os motivos pelos quais vou ser interrogado", disse.

Em declarações à agência noticiosa AFP em 26 de janeiro,

Ramush Haradinaj, apesar de assegurar a vontade dos kosovares de responderam favoravelmente aos pedidos da instância judicial internacional, assinalou que "no Kosovo existe um cansaço sobre este tribunal". Instituído em 2015 e instalado em Haia, este Tribunal especial investiga as alegações de crimes de guerra cometidos pelos separatistas armados albaneses do UÇK contra sérvios, 'rom' (ciganos) e opositores políticos kosovares.

Atualmente com 48 anos, Syleyman Selimi comandava o UÇK no setor de Drenica (oeste), um dos bastiões da guerrilha e onde os combates com as forças sérvias foram particularmente duros. É uma das principais figuras da antiga formação armada dos albaneses kosovares e após o fim do conflito dirigiu a segurança civil até 2011, quando se tornou no embaixador do Kosovo na Albânia.

No entanto, demitiu-se de funções antes de ser indicado por práticas de tortura cometidas num centro de detenção do UÇK. Detido durante o processo, foi condenado em 2016 por um tribunal local a sete anos de prisão.

Em meados de janeiro, o Tribunal especial iniciou as audições em Haia, onde foram também interrogados na qualidade de suspeitos dois outros altos responsáveis do UÇK (entretanto dissolvido), Rrustem Mustafa-Remi, 47 anos, e Sami Lushtaku, 57 anos. Os media kosovares admitem que as primeiras acusações ainda são prováveis em 2019.

Entre os nomes de potenciais acusados, regularmente avançados pelos media, incluem-se os principais responsáveis do Kosovo, a ex-província do sul da Sérvia com maioria de população albanesa que autoproclamou a independência em 2008: o presidente Hashim Thaçi e o presidente do parlamento, Kadri Veseli.