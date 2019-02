Rússia descarta nova Guerra Fria após suspensão de tratado nuclear

O ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, descartou esta segunda-feira que possa haver uma nova Guerra Fria após a suspensão dos Estados Unidos, e mais tarde da Rússia, do primeiro tratado de desarmamento nuclear da Guerra Fria, o INF.

"Eu não penso que devêssemos falar sobre uma nova Guerra Fria. Começou uma nova era, na qual os Estados Unidos decidiram retirar todo o sistema de controlo de armas, o sistema de limitação de armas estratégicas ofensivas. Isso é triste", disse Lavrov num discurso aos estudantes de uma universidade em Bishkek, no Quirguistão.

O Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (conhecido como Tratado INF - sigla em inglês) de 1987, colocou fim à crise iniciada na década de 1980 pela instalação de mísseis soviéticos com ogivas nucleares SS-20 apontados para as capitais ocidentais.

O secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, confirmou na sexta-feira que os Estados Unidos vão retirar-se do tratado e o Presidente, Donald Trump, responsabilizou a Rússia, por violar esse acordo.

Mike Pompeo confirmou que os EUA suspendem a partir de domingo as suas obrigações com o tratado, assinado em 1987, depois de, em comunicado, o Presidente dos EUA, Donald Trump, ter acusado a Rússia de o ter violado "por tempo demais (...) com impunidade, desenvolvendo secretamente e colocando em campo um sistema de mísseis proibidos, que representa uma ameaça direta aos nossos aliados e aos nossos militares no estrangeiro".

O Presidente russo, Vladimir Putin, anunciou no sábado a suspensão da participação da Rússia no tratado de desarmamento nuclear (INF), em resposta a medida similar adotada pelos EUA.

Sergei Lavrov declarou que Moscovo não pretende participar numa corrida armamentista, "que caracterizou a Guerra Fria", mas "reagirá às ameaças" que poderão surgir da saída dos Estados Unidos do INF "através de métodos técnico-militares".

No entanto, sublinhou que a Rússia não fecha as portas a futuras negociações e todas as iniciativas no campo do controle de armas "ainda estão sobre a mesa".

"Entretanto, não vamos correr atrás dos nossos parceiros ocidentais para lembrá-los", afirmou.

Segundo uma investigação do Centro Nacional de Estudos de Opinião Pública (Vciom) publicada hoje, 63% dos russos - entrevistados antes da suspensão do INF - acreditam que Moscovo deveria tentar salvar o tratado.

Vladimir Putin negou, no sábado, que o seu país se vá deixar arrastar por uma corrida armamentista "dispendiosa" com os Estados Unidos, mas autorizou o desenvolvimento de armas, vetadas até agora devido ao acordo assinado em 1987, que é considerado um dos pilares da segurança estratégica no mundo.

Washington e Moscovo acusaram-se mutuamente, por anos, de violações do INF.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros russo culpou esta segunda-feira, num comunicado, a NATO pela suspensão do acordo.

Moscovo argumentou que os membros da Aliança Atlântica "não mostraram disposição para um diálogo substancial sobre os lançadores MK-41 (norte-americanos) que já estão implantados na Roménia e que serão colocados na Polónia no próximo ano, em violação ao tratado INF".

"São sistemas integrados na defesa antimíssil da NATO que, portanto, é um dos responsáveis diretos pelo acordo que foi solapado", disse o departamento liderado por Sergei Lavrov.

Teoricamente, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia ainda podem salvar o INF, já que o processo de retirada total do tratado durará seis meses, mas o líder russo disse no sábado que Moscovo não iniciará negociações com os Estados Unidos até ver que a sua contraparte esta preparada "para levar a cabo um diálogo consistente e em igualdade de condições".