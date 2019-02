“Obrigado” ao mundo e “obrigado” a Portugal (mas PCP e BE não gostaram do motivo): Guaidó

Esperava-se que a União Europeia reconhecesse esta segunda-feira Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela até à realização de eleições presidenciais no país, depois de Nicolás Maduro ter-se recusado a abandonar o poder e a convocar, ele próprio, o sufrágio pedido, mas não foi isso que aconteceu exatamente. A declaração do bloco europeu que se esperava conjunta não foi tão conjunta assim — com a Itália a defender eleições mas não o reconhecimento de Guaidó e o Governo grego a dizer-se convencido que o “diálogo político é a única forma de ultrapassar diferendos” — e isso tornou impossível emitir um comunicado para reconhecer a legitimidade do líder da Assembleia Nacional (Parlamento venezuelano, onde a oposição está em maioria e cujos poderes foram esvaziados depois de Nicolás Maduro ter criado em paralelo uma Assembleia Constituinte que o apoia inteiramente) como presidente do país.

Foi menos do que Juan Guaidó esperava e, portanto, a conferência de imprensa que o próprio deu diante do edifício do Parlamento, depois de ter recebido o reconhecimento de quase todos os países da União Europeia à exceção dos referidos, serviu sobretudo para pedir — para pedir aos militares, quase como agarrando nas suas mãos e fazendo-as pousar sobre a “consciência” de cada um, que permitam a entrada de ajuda humanitária no país, caso contrário “morrerá muita gente”; para pedir ao povo venezuelano que “proteja” essa ajuda humanitária”, uma vez que “se sabe bem a pressão a que os soldados das forças armadas estão submetidos”; para pedir a Itália, “país nosso irmão”, que não se mantenha alheada, que fique por perto, ficará, acredita apesar de tudo Guaidó; para pedir ao Uruguai “que não deixe que o dinheiro que Nicolás Maduro está a tentar desviar para esse mesmo país [cerca de mil milhões de euros, segundo informações que disse terem-lhe chegado através de ‘funcionários muito próximos do regime que estão do lado da Constituição venezuelana’] seja roubado” - “o regime está a roubar o ouro e a usar fundos públicos”. Quanto à ajuda humanitária, soube-se hoje que há vários camiões carregados parados na cidade de Cúcuta, na Colômbia, à espera de permissão para entrar na Venezuela. Só não se sabe se tal autorização será dada. Num documento divulgado no Twitter, o Parlamento venezuelano explica que vão ser ajudados primeiro os mais vulneráveis e que a ajuda é financiada pelos EUA, Colômbia e algumas empresas privadas venezuelanas que operam fora do país.

“Obrigado” ao mundo - mas há exceções - e “obrigado” a Portugal

Enquanto falava aos jornalistas, acumulavam-se as publicações na sua conta de Twitter, por esta altura entremeadas de agradecimentos aos governos dos países da União Europeia que o haviam reconhecido como presidente interino — Alemanha, Reino Unido, Espanha, França, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Suécia, Dinamarca, Áustria, República Checa, Estónia, Letónia, Lituânia, Polónia, Finlândia, Croácia e, claro, Portugal, 19 no total. Todos eles vão ver as suas relações bilaterais com o regime venezuelano ser revistas por terem reconhecido Guaidó, anunciou esta segunda-feira o Ministério de Relações Exteriores venezuelanos num comunicado em que pede aos governos europeus para que optem “pelo caminho da moderação e do equilíbrio”.

Do seu lado Guaidó já tinha os EUA, Brasil, Colômbia, Canadá (que anunciou também esta segunda-feira uma ajuda de 53 milhões de dólares canadianos, ou 35 milhões de euros, “para responder às necessidades mais urgentes dos venezuelanos, em especial aos quase três milhões de refugiados”), a Organização dos Estados Americanos (OEA), e os restantes países do Grupo de Lima.

“Obrigada” a todos por ajudarem “a restaurar a democracia” na Venezuela, por “contribuírem para o fim deste processo de usurpação do poder”, por “permitirem aos venezuelanos lutar pela liberdade e pelos seus direitos” e “obrigada” a Portugal “pelo apoio à solução pacífica da crise na Venezuela”. “A nossa luta é pelo resgate da democracia, pela ajuda humanitária e pela reconstrução”, lia-se na mensagem de Guaidí publicada no Twitter, em referência à decisão do Governo português de o reconhecer e que foi anunciada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. “Portugal reconhecerá e apoiará a legitimidade do presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino, nos termos constitucionais venezuelanos, com o encargo de convocar e organizar eleições livres, justas e de acordo com os padrões internacionais”, afirmou esta segunda-feira de manhã o ministro português numa conferência de imprensa em Lisboa. Santos Silva explicou que o apoio a Guaidó é uma posição política, uma vez que do ponto de vista jurídico “os Estados reconhecem Estados e não governos”. Santos Silva também anunciou que irá, ele próprio, à primeira reunião ministerial do Grupo de Contacto Internacional, promovida pela União Europeia com o objetivo de ajudar à organização de eleições presidenciais na Venezuela. Realiza-se na próxima quinta-feira em Montevideu, capital do Uruguai.

Houve quem apreciasse — o PS, o partido Aliança, o CDS, o Governo Regional da Madeira e até Marcelo Rebelo de Sousa, conforme fez saber numa mensagem publicada no site da Presidência da República — e quem voltasse a referir o quão contra se encontra em relação a isso. É o caso do PCP, que acha que não é com tais alinhamentos, que revelam “uma intolerável afronta à soberania e independência da Venezuela” e àqueles que ali vivem e à Carta das Nações Unidas e ao Direito Internacional, e do Bloco de Esquerda, que não quer Nicolás Maduro nem Guaidó, porque teme um “banho de sangue”, e prefere uma “mediação internacional” para a realização de “eleições livres”. É precisamente essa a proposta das Nações Unidas, já apresentada e hoje reiterada por António Guterres, secretário-geral daquele organismo internacional. A ONU não pretende juntar-se a nenhuma das iniciativas que foram propostas até agora para solucionar a crise política na Venezuela, antes está disposta a fazer a mediação entre o regime venezuelano e a oposição, sublinhou Guterres citado pelo jornal venezuelano “El Nacional”.

Durante o seu discurso diante do Parlamento venezuelano, Juan Guaidó afirmou também ter “a certeza absoluta de que o sacrifícios dos venezuelanos valeram a pena”, lembrou as vítimas mortais dos protestos no país e rejeitou, como já havia feito numa entrevista recente ao “El País”, a possibilidade de se desencadear uma “guerra civil” no país. Criticou Nicolás Maduro, a que se referiu como “usurpador”, e não se cansou de repetir que tem o “apoio de todas as diplomacias do mundo, incluindo o Vaticano”, informação não tão verdadeira assim uma vez que o Vaticano já fez questão de se mostrar neutro em relação ao assunto. O Papa Francisco disse, aliás, que seria “uma imprudência pastoral, com graves prejuízos”, colocar-se seja de que lado for, até por medo de um “derramamento de sangue”. O que significa também que dificilmente responderá de forma positiva ao apelo que Nicolás Maduro disse ter feito hoje para que o Papa mediasse o diálogo. “Enviei uma carta ao papa Francisco e disse-lhe que estou a serviço da causa de Cristo e, nesse espírito, pedi a sua ajuda no processo de facilitação e de reforço do diálogo”, afirmou o Presidente venezuelano numa entrevista ao canal de televisão italiano SkyTG24.