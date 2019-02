Mulher de 21 anos exilada durante menstruação morre sufocada no Nepal

Uma nepalesa de 21 anos morreu sufocada numa cabana sem janelas, na semana passada, depois de ter feito uma fogueira para se aquecer. Ela encontrava-se isolada no distrito de Doti devido a uma tradição religiosa hindu que obriga ao isolamento das mulheres durante a menstruação.

Parwati Bogati foi encontrada morta quando a sogra foi ver como ela estava. “Estava animada com o dia seguinte porque a sua menstruação ia terminar. A pobre fechou os olhos para sempre”, disse Laxmi Bogati ao jornal “The Kathmandu Post”.

“Suspeitamos que ela tenha morrido devido à inalação de fumo e sufocamento porque fechou a porta da cabana sem janelas e acendeu uma fogueira para se aquecer durante a noite”, disse um agente da polícia local à agência de notícias France Presse.

Impuras e portadoras de azar

De acordo com uma prática antiga conhecida como Chaupadi, as mulheres com o período ou que tenham acabado de dar à luz são consideradas impuras e portadoras de azar. Podem ser forçadas a dormir em cabanas ou em barracões de gado, estando proibidas de tocar em certos alimentos, ícones religiosos e em homens.

Além do frio, as mulheres estão expostas a ataques criminosos e os casos de sufocamento são comuns.

A prática foi banida pelo Tribunal Supremo do Nepal em 2005 mas tem continuado desde então. Em 2017, foi introduzida uma lei que pune pessoas que forcem as mulheres menstruadas ao exílio com penas até três meses de prisão ou uma multa de três mil rupias nepalesas (cerca de 20 euros). Em agosto de 2018, cinco meses depois de a nova lei ter entrado em vigor, não tinham sido apresentados quaisquer casos, apesar de os exílios forçados continuarem.

No início deste ano, uma mulher de 35 anos e os dois filhos foram encontrados mortos numa pequena cabana em Bajura, a cerca de 400 quilómetros a noroeste da capital, Katmandu.