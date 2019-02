'Fake News': Investigador alerta para polarização política na origem da desinformação no Brasil

“A situação das 'fake news' no Brasil não é muito diferente das de outros países que estão a sofrer um processo de polarização da esfera pública”, afirmou

O investigador Pablo Ortellado, professor da Universidade de São Paulo (USP), considera que a situação da desinformação ('fake news') no Brasil resulta da polarização da esfera pública e do extremismo dos atores políticos.

"A situação das 'fake news' no Brasil não é muito diferente das de outros países que estão a sofrer um processo de polarização da esfera pública, onde as opiniões políticas estão concentradas em dois pólos (...). Isto acontece nos Estados Unidos, na Argentina, na Venezuela, no Brasil e também na Europa, como é o caso da França e da Inglaterra", afirmou.

O académico, que desenvolveu projetos de análise do debate político no meio digital nas últimas eleições presidenciais do Brasil disputadas em outubro do ano passado, considera que a expressão 'fake news' não é a mais adequada para classificar o fenómeno da desinformação.

"O que acontece neste cenário é que estes dois pólos começam a produzir sites que veiculam opinião na forma de factos noticiosos. Esse excesso de produção de opinião apresentado como se fosse apuração jornalística é a essência do fenómeno tanto aqui no Brasil como em outros países do mundo", frisou.

"A essência deste fenómeno não é a mentira, a mentira é ocasional. A natureza deste fenómeno é a constituição de sites de notícias 'hiperpartidários' que estão engajados em posições políticas e traduzem factos do dia, geralmente apurados pelo jornalismo profissional, pela grande imprensa, e depois os convertem, adaptam, destacam e reinterpretam [este conteúdo] à luz de determinadas orientações ideológicas", acrescentou.

Ortellado explicou que informação enviesada tem uma forte presença numa sociedade polarizada como a brasileira, onde as pessoas estão comprometidas em causas.

"É muito difícil saber o que é causa e o que é feito do fenómeno da desinformação. As pessoas estão polarizadas e, portanto, consomem notícias muito engajadas, que consolidam a sua posição já polarizada. São coisas que se retroalimentam. Isto no Brasil é um sentimento muito forte, baseado na indignação, no ódio e na não aceitação da posição do adversário", argumentou.

"O sentimento de polarização e de antagonismo precisa de ser alimentado todos os dias", pelo que os sites de "notícias falsas, cumprem esta função de manter viva a polarização", completou.

Ortellado salientou ainda que o fenómeno da desinformação é um desafio muito grande para o jornalismo profissional porque, quanto mais bem feito é o trabalho jornalístico, mais dificuldade existe em concorrer com conteúdos que apelam ao sentimento de indignação.

"Quando o público está polarizado, ele é muito chamado a cumprir um papel de rebaixar o jornalismo", destacou o investigador, considerando que os atores políticos também não têm interesse em melhorar o ecossistema mediático.

"Os políticos fazem um uso aberto disso. (...) A desinformação é um instrumento político no Brasil", disse.

No Brasil, o problema da desinformação não deve ser enfrentado com regulação, porque poderia afetar a liberdade de imprensa e de expressão.

"Acho que o modelo francês, ou o modelo alemão, são formas ruins de regular [o fenómeno da desinformação]. É muito difícil separar o trigo do joio. É muito perigoso conceder este papel ao Estado ou à Justiça", avisou.

"No Brasil, o que precisamos resolver é a polarização. Isto é um problema político, não é um problema de política pública. A nossa sociedade está extremamente polarizada e enquanto não resolvermos isto vamos continuar enxugando gelo", concluiu.

As 'fake news', comummente conhecidas por notícias falsas, desinformação ou informação propositadamente falsificada com fins políticos ou outros, ganharam importância nas presidenciais dos EUA que elegeram Donald Trump, no referendo sobre o 'Brexit' no Reino Unido e nas presidenciais no Brasil, ganhas pelo candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro.

O Parlamento Europeu quer tentar travar este fenómeno nas europeias de maio e, em 25 de outubro de 2018, aprovou uma resolução na qual defende medidas para reforçar a proteção dos dados pessoais nas redes sociais e combater a manipulação das eleições, após o escândalo do abuso de dados pessoais de milhões de cidadãos europeus.