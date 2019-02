Erdogan não consegue compreender “silêncio da América” sobre assassínio de Khashoggi

O Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, critica “o silêncio” dos EUA sobre o assassínio do jornalista saudita Jamal Khashoggi. “Não consigo compreender o silêncio da América quando um ataque tão terrível aconteceu, mesmo depois de membros da CIA terem ouvido as gravações que disponibilizámos”, afirmou Erdogan este domingo em entrevista ao canal turco TRT.

Khashoggi, colunista do jornal “The Washington Post” e crítico do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, foi morto a 2 de outubro do ano passado pouco depois de entrar no consulado saudita em Istambul, onde se dirigiu para obter os documentos necessários para se casar com a sua noiva turca.

“Queremos que tudo seja esclarecido porque houve uma atrocidade, houve um assassínio”, acrescentou Erdogan, precisando que não se tratou de um assassínio “comum”. O Presidente turco tem insistido que a ordem para matar Khashoggi foi dada pelas mais altas instâncias da Arábia Saudita. O assassínio foi planeado por 22 pessoas, 15 das quais chegaram a Istambul em dois aviões e deslocaram-se ao consulado no dia do assassínio, referiu.

“O que os sauditas dizem é que 22 pessoas foram detidas. Apesar disso, temos informações de que podem ter libertado algumas. Algumas podem ter sido vítimas de acidentes de trânsito. Porque o sistema lá funciona de forma muito estranha”, denunciou.

Relatora da ONU conclui viagem à Turquia

Ainda no domingo, a relatora das Nações Unidas sobre execuções extrajudiciais, Agnes Callamard, concluiu uma visita à Turquia para reunir informações sobre a morte de Khashoggi. Callamard terá ouvido as gravações áudio dos últimos momentos de vida do jornalista, que estão na posse do Governo turco e foram partilhadas com a diretora da CIA, Gina Haspel, e com Alemanha, França e Reino Unido.

Os serviços de informação norte-americanos concluíram que o príncipe herdeiro saudita ordenou o assassínio de Khashoggi. Em dezembro, o Senado dos EUA aprovou uma resolução que atribuía diretamente a Salman a responsabilidade pela morte e ordenava que os militares americanos interrompessem todo o apoio aos sauditas na guerra do Iémen. No entanto, o Presidente Donald Trump tem insistido que não há provas definitivas que liguem o príncipe ao crime.

Depois de emitir versões contraditórias sobre o paradeiro de Khashoggi, a Arábia Saudita reconheceu que o jornalista foi morto no interior do consulado e que o seu corpo foi desmembrado. O Governo de Riade sublinha, contudo, que o príncipe herdeiro não teve qualquer conhecimento do assassínio.