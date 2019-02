El Salvador. Ex-presidente da Câmara Nayib Bukele ganha eleições presidenciais

O ex-presidente da Câmara de San Salvador Nayib Bukele ganhou as eleições presidenciais de domingo em El Salvador. A sua campanha contra a corrupção valeu-lhe 54% dos votos quando ainda faltavam apurar os resultados de mais de metade das secções eleitorais.

Os resultados finais serão anunciados dentro de dois dias, segundo a comissão eleitoral, mas os mais diretos rivais de Bukele já reconheceram a derrota. Com 37 anos, o antigo autarca, que presidiu à Câmara da capital entre 2015 e 2018, põe fim a três décadas de transição de poder entre dois partidos.

“Hoje, vencemos na primeira volta e fizemos história. Virámos a página no poder”, disse no discurso de vitória perante apoiantes. Bukele capitalizou o sentimento ‘anti-establishment’ de eleitores que procuravam uma alternativa aos partidos tradicionais, escreve a agência de notícias Reuters.

Desde o fim da guerra civil, em 1992, El Salvador tem sido governado ora pela Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional (FMLN), de esquerda, ora pela conservadora Aliança Republicana Nacionalista (ARENA). O candidato da FMLN (no poder), Hugo Martínez, reconheceu a derrota logo após o discurso de vitória de Bukele, seguindo-se-lhe o candidato da ARENA, Carlos Calleja.

Ameaças de Trump e luta contra a corrupção

Apesar de se dizer de esquerda, o Presidente eleito foi expulso da FMLN e formou a Grande Aliança para a Unidade Nacional (GANA), de centro-direita.

Quanto tomar posse em junho, Bukele tem vários desafios internos e externos. A violência de gangues tornou El Salvador um dos países mais perigosos do mundo nos últimos anos, levando ao êxodo de muitos salvadorenhos. Entre as suas promessas de campanha conta-se a criação de projetos de infraestruturas para limitar a emigração. A economia lenta e a elevada pobreza juntam-se aos problemas internos.

No plano internacional, Bukele terá pela frente as constantes ameaças do Presidente dos EUA, Donald Trump, de corte de ajuda a El Salvador, bem como aos vizinhos Guatemala e Honduras, se os países não travarem a migração dos seus nacionais para os Estados Unidos.

À semelhança do que já acontece naqueles dois países centro-americanos, Bukele quer criar uma comissão internacional anticorrupção com o apoio das Nações Unidas.

Nos últimos anos, o Presidente eleito de El Salvador afastou-se da esquerda tradicional da América Latina, chamando ditadores aos líderes da Venezuela, Nicolás Maduro, e da Nicarágua, Daniel Ortega, bem como ao Presidente conservador das Honduras, Juan Orlando Hernández. “Um ditador é um ditador, à direita ou à esquerda”, escreveu Bukele no Twitter no mês passado.