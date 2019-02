EUA vão enviar mais 3750 forças para a fronteira sudoeste com o México

O Pentágono vai enviar mais 3750 forças dos EUA para a fronteira sudoeste com o México, anunciou este domingo o Departamento de Defesa americano. A mobilização elevará para perto de 4350 o número total de forças ativas que apoiam os agentes alfandegários e de proteção da fronteira no local.

O Presidente Donald Trump deverá falar esta terça-feira sobre imigração e a sua proposta para a construção de um muro ao longo da fronteira durante o seu discurso do Estado da União.

Há duas semanas, Trump fez um acordo com os democratas para reabrir o Governo temporariamente na sequência do mais longo shutdown da história americana. Durante 35 dias, as atividades de várias agências federais foram suspensas e cerca de 800 mil funcionários não trabalharam ou fizeram-no sem receber salário. O acordo não incluiu, no entanto, os 5,7 mil milhões de dólares (cinco mil milhões de euros) que Trump pede para construir o muro e que os democratas rejeitam – foi, de resto, este diferendo que motivou o shutdown.

O acordo expira a 15 de fevereiro. Se até essa data democratas e republicanos não se entenderem, Trump ameaça provocar um novo shutdown ou declarar emergência nacional de forma a contornar o Congresso e obter o financiamento para o muro. “Não tiro nada de cima da mesa”, disse este domingo numa entrevista à CBS.

Câmaras de vigilância e 240 km de arame farpado

O destacamento de tropas para a fronteira foi aprovado pelo Pentágono em outubro, antes das eleições 'midterm' de novembro que devolveram a maioria da Câmara dos Representantes (a câmara baixa do Congresso) aos democratas. Os críticos classificam a mobilização de tropas como uma jogada política, enquanto Trump descreve as caravanas de imigrantes da América Central como uma “invasão”.

As tropas vão operar câmaras de vigilância móveis no Arizona, Califórnia, Novo México e Texas numa missão que deverá prolongar-se até 30 de setembro. Algumas das tropas que agora se juntam vão instalar 240 quilómetros de arame farpado ao longo da fronteira.

O secretário interino da Defesa, Patrick Shanahan, aprovou o destacamento a 11 de janeiro. No entanto, o número de tropas não foi divulgado antes de quinta-feira, quando o democrata que preside à comissão de serviços armados da Câmara dos Representantes, Adam Smith, disse que 3500 tropas adicionais seriam mobilizadas.

Smith criticou o Pentágono por não ter divulgado o número durante uma audiência perante a sua comissão apenas dois dias antes.