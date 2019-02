Papa inicia visita histórica aos Emirados Árabes Unidos com apelo à paz no Iémen

O Papa acaba de dar início a uma visita que, só por acontecer, já é histórica. Francisco pisou este domingo, pelas 22h (hora local, 18h em Lisboa), o solo dos Emirados Árabes Unidos, país - e península - que nunca nenhum líder da Igreja Católica tinha visitado. Mas, em rigor, o que de mais importante tem esta viagem começou a ser notado mesmo antes de Francisco partir - e trata-se uma mensagem de paz.

Foi ainda no Vaticano, antes de viajar, que o Papa decidiu deixar uma mensagem dirigida diretamente aos seus anfitriões, que estão integrados na coligação liderada pela Arábia Saudita na guerra do Iémen. "A população está esgotada pelo longo conflito e muitas crianças estão a sofrer com fome. O grito destas crianças e do seus pais ergue-se perante Deus", declarou, pedindo ainda para as partes envolvidas no conflito "favorecerem de modo urgente o respeito pelos acordos" de forma que possa chegar ajuda humanitária internacional à cidade portuária de Hodeida, no Iémen.

Não se sabe se Francisco irá abordar o tema durante a viagem aos Emirados Árabes Unidos, a que se referiu como "uma terra que está a tentar ser um modelo de coexistência, de irmandade humana, e um lugar de encontro entre diversas civilizações e culturas". Numa mensagem de vídeo divulgada na quinta-feira, acrescentou: "A fé em Deus une e não divide, aproxima-nos apesar das diferenças, distancia-nos da hostilidade e da aversão".

Com a esperança de reforçar a presença católica num país maioritariamente muçulmano, nomeadamente com mais igrejas (há, atualmente, oito para cerca de um milhão de católicos vindos maioritariamente da Índia e das Filipinas), Francisco vai participar numa conferência inter-religiosa, noticia a BBC. Na quinta-feira, celebrará uma missa no estádio de Abu Dhabi onde se prevê que estarão presentes cerca de 130 mil fiéis.

Francisco terá ainda um encontro com o imã da mesquita al-Azhar, no Cairo, o cargo mais alto para os muçulmanos sunitas. A mesquita deu, aliás, um sinal de boas-vindas esta semana, tendo-se referindo ao encontro como uma "reunião histórica" que marca "uma relação profundamente fraternal".