Já há um plano de emergência para tirar a rainha de Londres caso o 'Brexit' corra mal

A data marcada para o Reino Unido abandonar de vez a União Europeia, 29 de março, aproxima-se sem acordo à vista. Com medo das consequências que uma saída 'a frio' possa trazer, o Governo britânico terá já começado a preparar um plano de evacuação para, pelo menos, parte da família real britânica. A ideia será tirar a rainha de Inglaterra de Londres, protegendo-a de revoltas e protestos que possam seguir-se ao 'Brexit'.

A informação é este domingo avançada pela imprensa britânica. Tanto o "Sunday Times" como o "Daily Mail" citam altos responsáveis que garantem estar a ser recuperado um plano de emergência datado da Guerra Fria para proteger a rainha. "Estes planos de evacuação de emergência existem desde a Guerra Fria e agora foram recuperados para o caso de haver desordem civil depois de um 'Brexit' sem acordo", confirma ao primeiro jornal um governante que não quis ser identificado.

Segundo estas publicações, o plano começou por ser elaborado para proteger a monarca na eventualidade de um ataque nuclear soviético, nos tempos da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Na altura, a ideia seria levar a rainha e alguns membros da família real para fora de Londres, num iate - uma ideia que foi depois atualizada conforme os recursos da monarquia inglesa, passando a incluir um navio-cruzeiro - para um dos territórios do Commonwealth ou para casas de campo no interior do Reino Unido.

O esquema, classificado por fontes com quem os jornais conversaram como "exagerado" ou "fantasioso", deverá ser aplicado caso o dia do 'Brexit' chegue sem haver um acordo para uma saída suave e haja caos nas ruas. A rainha, que não costuma pronunciar-se concretamente sobre questões políticas, pareceu defender o acordo num discurso recente em que pediu que seja encontrado "terreno comum" nesta negociação.