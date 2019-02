Família de Emiliano Sala contrata equipa para encontrar destroços do avião na Mancha

Uma equipa de sete pessoas iniciou este domingo as buscas subaquáticas para encontrar os destroços do avião onde seguia o futebolista argentino Emiliano Sala, desaparecido a 21 de janeiro quando sobrevoava o Canal da Mancha, entre a cidade de Nantes, na França, e Cardiff, no país de Gales.

A equipa, contratada pela família do novo jogador do Cardiff City e liderada por David Mearns, vai trabalhar 24 sobre 24 horas e em estreita colaboração com a Agência de Investigação de Acidentes Aéreos do Reino Unido, que também este domingo começou uma busca que se prolongará pelos próximos três dias.

Sala, de 28 anos, e o piloto David Ibbotson, de 59, voavam num monomotor Piper Malibu, que deixou de ser captado pelos radares no dia 21 de janeiro pelas 20h, quando se deslocava entre Nantes e Cardiff. O argentino, que até então jogava no Nantes, tinha acabado de ser recrutado pelo clube galês por 19 milhões de euros.

As buscas pelos restos do avião tinham sido interrompidas a 24 de janeiro, depois de a polícia e as autoridades marítimas reconhecerem que "as chances de sobrevivência são extremamente remotas". Tal decisão não agradou a família do jogador, que agora assumiu o controlo das operações.