"Venezuelanos morrem de fome": manifestantes pro Guaidó protestam em cinco zonas de Caracas

Este sábado, o general Francisco Estéban Yánez Rodríguez assegurou que 90% das Forças Armadas estão contra Nicolás Maduro. O general das Forças armadas e diretor do Planeamento Estratégico do Alto Comando Militar da Aviação reconheceu ainda Juan Guaidó com presidente interino do país. “Hoje, com orgulho patriótico e democrático, informo que desconheço a autoridade ditatorial do senhor Nicolás maduro e reconheço o deputado Juan Guaidó como presidente interino da República Boliviariana da Venezuela, ao qual me coloco dignamente às suas ordens”, anunciou Yánez Rodriguez numa transmissão vídeo.

O general das Força Aérea acredita que a transição para a democracia “está iminente”. “Aos meus companheiros de armar peço acabem com a repressão”, advertiu.

A avenida de Las Mercedes será o ponto de encontro final da mobilização de cidadãos apoiantes de Juan Guaidó iniciada, na manhã deste sábado, em Caracas. O protesto marcado para agradecer o apoio internacional ao presidente interino arrancou pelas 10 horas em cinco pontos da capital venezuelana, entre os quais a Plaza José Martí em Chacaíto, Boulevard del Cafetal e El Marqués.

O protesto anti-Maduro, titulado de “assassino” em panfletos exibidos pelos manifestantes, coincide com o último dia do prazo dadao pela União Europeia (UE) deu ao contestado presidente Nicolás Maduro para convocar eleições livres e transparentes. Segundo o informou o movimento 'Voluntad Popular' no Twitter, citado pelo site do 'El Nacional', os venezuelanos “voltaram às ruas para ajudar o presidente interino Guaidó e agradecer o apoio dos países à democracia”.

Ainda de acordo com o jornal local, os manifestantes exibem bandeiras, máscaras e cartazes, nos quais pedem “Ajuda Humanitária já” ou alertam “Venezuelanos morrem; falta comida e medicamentos”.

