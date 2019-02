“Só nos faltam as Forças Armadas”

O marido, Juan Guaidó, continua a tratá-la por Chiqui, mas Fabiana Rosales é a nova primeira-dama interina do país. Esclarece: “Nada que ver com a primeira combatente revolucionária”, como se autodenomina Cilia Flores, a mulher de Nicolás Maduro. Aos 26 anos, esta jornalista, ativista política do partido Vontade Popular e influencer nas redes sociais, sentiu na pele a “suprema felicidade” da revolução bolivariana: o pai morreu, em 2013, de um enfarte que não pôde ser tratado no hospital, por falta de meios. A filha, Miranda, nasceu em 2017, durante os protestos, quando Miguel Castillo, amigo do casal, morreu assassinado nas ruas de Caracas. No ano passado a polícia política torturou outro amigo, Juan Requesens. Outros companheiros da luta estudantil estão exilados e presos.

Rosales vive uma clandestinidade semelhante à do marido, com segurança máxima e num constante jogo de despiste dos órgãos do regime, mas sem fugir às responsabilidades. Fá-lo da primeira fila da História e confirma a serenidade do seu marido, que surpreendeu o país: “Juan é como o veem nas ruas, nunca gritou em casa, nunca o vi perder as estribeiras”. O que é uma virtude no país dos gritos.