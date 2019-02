Rússia imita EUA e abandona acordo para reduzir armas nucleares

A Rússia não perdeu tempo e, um dia depois de os Estados Unidos terem anunciado que vão abandonar o INF - um tratado assinado durante a Guerra Fria para reduzir a produção de armas nucleares -, Putin garantiu que irá fazer o mesmo. É o desfecho de uma tensão que já se arrasta desde a era Obama e que poderá pôr fim a décadas de esforços para controlar a ameaça dos ataques nucleares.

Esta sexta-feira, os Estados Unidos abriram as hostilidades pela voz do secretário de Estado, Mike Pompeo, que anunciou a saída do acordo. A justificação foi a desconfiança, há muito expressa pelos norte-americanos, de que os russos estarão a violar o tratado. "Os países devem ser responsabilizados quando quebram as regras", argumentou Pompeo. "Não podemos continuar a ser inibidos pelo acordo enquanto a Rússia o viola sem pudor."

Moscovo apressou-se a responder, tendo Putin, ainda na sexta-feira, respondido de forma dura: "A vingança é inevitável e eles serão destruídos", cita o "New York Times". A intenção da Rússia passa agora por abandonar o mesmo acordo e começar - pelo menos oficialmente - a construir novos mísseis com capacidade nuclear. Putin esclareceu, no entanto, que só os instalará na Europa ou noutras regiões se os Estados Unidos derem o primeiro passo.

Trump já deu, entretanto sinais de querer chegar a um novo acordo, embora não se perceba em que termos. Como aponta o "New York Times", o INF só abrange os dois países, embora exista um segundo tratado - o New Start - que levou os países com capacidade nuclear a reduzir os seus arsenais ao mínimo. Não se sabe se os Estados Unidos tomarão o mesmo caminho no que diz respeito a este tratado, tendo Trump declarado "esperar que seja possível meter toda a gente numa sala grande e bonita e fazer um novo acordo que seja muito melhor". Se "toda a gente" incluir todos os países com capacidade nuclear, será preciso negociar com China, Índia, Paquistão, Irão e Coreia do Norte.

Anos de acusações

As suspeitas dos Estados Unidos sobre a Rússia não são de agora. Desde 2014 que o Governo norte-americano - então ainda liderado por Obama - acusa os russos de violar o tratado e produzir armas que estão formalmente banidas. Para Moscovo, isto não passa, no entanto, de uma desculpa para livrar os norte-americanos de um tratado que não querem. Para Dmitri Peskov, porta-voz de Putin, as negociações foram feitas, do lado americano, com "má fé", o que "mostra que Washington decidiu acabar com o tratado há muito".

O INF, assinado por Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev, serviu em 1987 para travar uma escalada de violência retórica - mas também de construção de mísseis e a sua instalação na Europa - entre os Estados Unidos e a União Soviética. O acordo prevê que fiquem banidos os mísseis instalados por terra com capacidade para disparar armas nucleares a distâncias entre 500 e cinco mil quilómetros. De fora ficam mísseis que possam ser operados por mar e por ar, e que, segundo o "The Guardian", podem chegar a ter o mesmo alcance.