Polícia italiana substitui duas toneladas de droga por 1801 barras de sal

O objetivo foi estender uma armadilha ao homem que esperava pela droga em Barcelona, o destino final

A polícia italiana aprendeu 2,1 toneladas de cocaína pura que se encontravam a bordo de um contentor num navio, substituindo-a por 1801 barras de sal. O objetivo foi estender uma armadilha ao homem que ia recolher a cocaína no seu destino final, em Barcelona.

O navio provinha da Colômbia, e o contentor, que vinha marcado como vazio, era um de muitos a bordo. Não é a primeira vez que os traficantes de droga usam uma estratégia semelhante. Ainda há dias um outro navio, porveniente de Algeciras e com pavilhão português, foi detido no porto de Livorno com 582 'tijolos' de cocaína avaliada em 130 milhões de euros escondidos em sacos de café.

Desta vez a carga tinha um valor estimado bastante maior - 500 milhões de euros. Fora remetida pelo chamado Clã do Golfo, que tem uma rede de contactos em portos europeus, segundo o diário britânico The Guardian. Poderá haver ligações entre esse grupo e a 'Ndrangheta, a máfia calabresa, responsável por parte substancial do tráfico de droga na Europa.

A operação agora concluída, que envolveu vários países e teve origem em informações da Colômbia. Quando o navio chegou a Genova, as autoridades tiveram quatro horas para decidir como agir, explicou um tenente da Guardia di Finanza. Na presença de 40 soldados, descarregaram a carga e fizeram a substituição, colocando recetores de GPS nesta última.

No final, o estratagema que adotaram levou à prisão do homem de 59 anos que esperava pela droga em Barcelona. Mas é de esperar que situações idênticas continuem a repetir-se. O Clã do Golfo controla uns 70 por cento do tráfico de droga na Colômbia e é considerado extremamente violento, abarcando todos os aspetos da sua atividade, desde a produção até à circulação.