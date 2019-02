Manifestantes concentram-se no Funchal e Porto para apoiar Guaidó

Mais de duas centenas de pessoas concentraram-se este sábado na Praça do Município, no Funchal, mostrando ao mundo que “estão do lado” do presidente interino, Juan Guaidó, e solicitando que Portugal o reconheça. “Hoje a nível mundial vão saber que 90% dos venezuelanos estão do lado correto da história, para alcançar a democracia e liberdade, o lado do nosso presidente realmente eleito, Juan Guaidó”, disse Aura Rodrigues da associação Venexos.

A responsável destacou que a manifestação teve como único objetivo apoiar o presidente interino, que “é Juan Guido”. “Não é fácil para os venezuelanos traçar este caminho, mas vamos superar e falta pouco”, declarou, recordando que “durante a ditadura de Nicolas Maduro morreram cerca de 250 pessoas”, 45 das quais em 2019, além de pedir a liberdade de todos os presos políticos naquele país latino-americano.

Depois de ler o nome destas últimas 45 vítimas, os manifestantes observaram um minuto de silêncio e entoaram os hinos da Venezuela e de Portugal. Aura Rodriguez salientou que os venezuelanos vão “continuar lutando para que ajuda humanitária chegue a quem tem de chegar”.

“Queremos agradecer ao Parlamento Europeu por reconhecer Juan Guidó como presidente interino da Venezuela”, enfatizou, solicitando ao “Governo português que, por favor, cumpra e se una ao povo venezuelano, reconhecendo Juan Guaidó como diz a Constituição” venezuelana. A responsável argumentou que Juan Guaidó “não se autoproclamou, mas ocupou um posto livre como diz a Constituição”.

“A saída de Nicolas Maduro do cargo de presidente, o reconhecimento de Juan Guaidó como presidente para que a Venezuela realize eleições livres - o que não pode acontecer numa ditadura - e a abertura de um canal humanitário”, foram as pretensões enunciadas por Aura Rodriguez.

Um dos manifestantes, Tomás Marquez, amarrado com correntes e que agitava uma bandeira da Venezuela de grandes dimensões, declarou que “hoje ou nos próximos dias elas [correntes] vão rebentar e o seu país ficará livre da “ditadura”. A residir há 15 anos na Madeira, referiu que vai continuar na região, mas “o seu coração, está na Venezuela”, considerando que o fim da ditadura é “uma questão de horas ou dias”.

Uma jornalista lusodescendente, Carolina Mendez, que está na Madeira há apenas quatro meses “devido à situação na Venezuela”, assegurou que os venezuelanos vão continuar a lutar pela democracia no país. Acompanhada pelos dois filhos, um menino com poucos anos, e uma menina que já nasceu na Madeira, salientou que finalmente o mundo “reconhece Nicolas Maduro como um ditador”.

“Guaidó convocou para hoje, dia do 20.º aniversário da Revolução Bolivariana, uma grande manifestação, em Caracas e “em redor do mundo”, para exigir eleições livres a Nicolas Maduro.

Porto junta-se à luta pela liberdade

No Porto, esta tarde, mais de uma centena de manifestantes também se concentraram na Avenida dos Aliados, em protesto contra Nicolás Maduro e apoiar Guaidó. Na concentração fez-se um minuto de silêncio de homenagem aos 45 venezuelanos que perderam a vida em manifestações desde 23 de janeiro.

“Quando o medo morre, nasce a liberdade” foi uma das mensagens agitadas nos cartazes exigidos no Porto.