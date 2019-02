Maduro responde à Europa com antecipação das legislativas

Nicolás Maduro recorreu a um estilo 100% chavista para responder ao ultimato de vários países europeus, que termina este domingo: haverá eleições, mas não serão presidenciais. "Querem eleições, querem eleições antecipadas? Então vamos a eleições legislativas", pavoneou-se o "filho de Chávez" diante do seu povo, durante o encontro que aconteceu este sábado em Caracas.

Mais uma vez em revolução, o mundo de pernas para o ar. O chefe de Estado confirmou assim que as eleições serão para o Parlamento, embora o seu mandato constituiconal só termine dentro de dois anos. Isto implica a dissolução da Assembleia Nacional, cujo presidente, Juan Guaidó, fez um juramento como "presidente autoproclamado" do país seguindo os preceitos constitucionais.

Para isso, Maduro apoiar-se-á na Assembleia Nacional Constituinte, órgão revolucionário e espelho do Comité de Saúde Pública da Revolução Francesa que é dirigido pelo seu número dois, Diosdado Cabello, e que não é reconhecido por boa parte da comunidade internacional.

Os velhos truques do chavismo não impedirão que Espanha, Alemanha, França e Grã Bretanha reconheçam amanhã Guaidó como presidente da Venezuela. Os assessores presidenciais sabem que uma hipotética eleição presidencial é impossível neste momento para o seu chefe: segundo a última sondagem da Hercón, o apoio ao novo líder opositor supera os 76%, enquanto a popularidade de Maduro está estagnada nos 14%.

"A Constituinte não é reconhecida, a presidência de Maduro também não. Hoje o segundo anuncia que a primeira pondera antecipar as eleições da única instituição reconhecida pelos mesmos países. É até difícil chamar a isto uma fuga para a frente, reagiu o politólogo Félix Seijas, presidente da empresa de sondagens Delphos.

Guaidó mudou o jogo político

"Estamos muito perto da mudança na Venezuela!", exclamou no entanto o chefe do poder legislativo, aclamado por centenas de milhares de gargantas que o rodeavam, mas também pelo resto do país e por meio mundo. Os venezuelanos demonstraram que não cedem na luta contra o Governo revolucionário, porque entre outras coisas têm um líder que pressiona e pressiona o seu oponente.

Guaidó mudou o jogo político no país petroleiro. A sua última proposta não agrada nada ao chavismo: o arranque de uma coligação internacional para a abertura de corredores humanitários. Os dirigentes bolivarianos asseguram que se trata de uma invasão encapotada.

"Temos três pontos de acolhimento: em Cúcuta, na Colômbia, estará o primeiro centro; outro estará no Brasil e outro estará numa ilha caribenha com entrada através do mar", pormenorizou Guaidó.

"Vocês, soldados, são responsáveis pela chegada da ajuda humanitária. E pediremos a todo o povo da Venezuela que nos acompanhe", adiantou o líder opositor. "São bem vindos todos os funcionários que se ponham do lado da Constituição. Soldados da pátria, a reconstrução da Venezuela é vossa responsabilidade!", insistiu o chefe do poder legislativo após a deserção do primeiro militar de peso: o general Francisco Yánez, diretor de Planificação Estratégica do Alto Comando Militar da Aviação, que apelou aos seus colegas para que sigam os seus passos.

"90% das Forças Armadas não está com o ditador, está com o povo da Venezuela (...). Aos meus companheiros de armas peço que não se reprimam mais", assegurou Yánez a partir da Colômbia, no vídeo que inundou as redes sociais, vestido com uniforme e com uma parede branca ao fundo. Este alto militar estava encarregue da importação e distribuição do trigo. Todos os géneros alimentares e produtos básicos estão nas mãos dos generais por ordem de Maduro. "A transição está iminente. (...) O ditador tem todos os dias dois aviões prontos, vá-se embora", acrescentou o general, imediatamente classificado como "traidor" pela Aviação revolucionária.

Maduro, que sabe que nos quartéis se joga a batalha do poder, apresentou durante o seu discurso de sexta-feira o plano militar para controlar os oficiais e a tropa. O líder revolucionário chamou os dois milhões de milicianos (número não confirmado de civis armados, com uniforme e sem qualquer preparação, que o chavismo usa como uma espécie de minipolícia) para se inscreverem para fazer o serviço militar. também quer substituir as centenas de deserções da Guarda Nacional com os mesmos milicianos, temendo pela sua lealdade desde que 27 deles se revoltaram na semana passada.

"Não queremos um novo Vietname", assegurou o chefe dos bolivarianos, que na sexta-feira foi ameaçado pela União Europeia de ser preso na base ilegal de Guantánamo se não abandonar o poder o quanto antes.