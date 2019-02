Hoje a Venezuela marcha por eleições antecipadas

Promete ser "a maior marcha da história da Venezuela e do nosso continente", segundo palavras de Juan Guaidó, o autoproclamado Presidente interino do país, que convocou para hoje às 10h (14h em Lisboa) uma manifestação maciça a exigir a Nicolás Maduro a realização de eleições livres. E que irá acontecer ao mesmo tempo que uma outra de objetivos opostos: lembrar os 20 anos da Revolução Bolivariana e o seu primeiro líder, Hugo Chávez. Recorde-se que Guaidó considera ilegítimo, porque fruto de eleições fraudulentas, o segundo mandato do Presidente Maduro, iniciado a 10 de janeiro.

Hoje é, portanto, um dia decisivo em Caracas, como aliás têm-no sido todos desde que, a 23 de janeiro, o presidente da Assembleia Nacional se auto-elegeu Presidente interino, dando início a um processo que já originou 943 detenções em 22 estados venezuelanos. Ontem, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), expressou em comunicado o "alarme perante a repressão massiva contra manifestantes na Venezuela, assom como pelos números preocupantes de detenções arbitrárias registadas".

Segundo este organismo, houve "denúncias de incomunicação das pessoas detidas com os seus familiares" e de violações da sua integridade pessoal. Por outro lado, diz o mesmo comunicado citando o Fórum Penal Venezuelano, dos 943 detidos, 120 tinham entre 12 e 16 anos. E até ontem, medidas de privação da liberdade foram aplicadas em 710 pessoas, entre as quais 26 adolescentes, em alguns casos sob a acusação de terrorismo.

O próprio Guaidó, de 35 anos, afirmou ter tido a sua casa, onde reside com a mulher e a filha de 20 meses, invadida por Forças Especiais da Polícia, facto que foi desmentido pelas autoridades policiais.

"No sábado, devemos todos sair para as ruas, na Venezuela e ao redor do mundo, com um objetivo claro: acompanhar o ultimato feito pelos membros da União Europeia", disse Juan Guaidó na passada quinta-feira. Referia-se a outro dos acontecimentos que marcaram a última semana e que determinaram, após meses de hesitação, uma tomada de posição da UE, que deu a Maduro um prazo até domingo para convocar eleições atencipadas.

A UE anunciou também esta semana a criação de um grupo de contacto internacional com o intuito de alcançar, em 90 dias, uma saída democrática para a dura crise económica e humanitária no país, que de acordo com dados da ONU já levou 2,3 milhões de venezuelanos ao exílio.

Ontem, Nicolás Maduro acusou a oposição de instigar a violência e pediu condenas de 20 anos de prisão para atos de vandalismo. “Já há presos que vão ser julgados e pedi ao procurador-geral [Tareck William Saab] que seja muito cuidadoso na aplicação da máxima pena de 20 anos de prisão a quem for capturado na rua, incendiando, assaltando e fazendo atos de vandalismo, que são pagos em dólares”, sublinhou. "Vamos persegui-los, com a colaboração dos vizinhos, e metê-los na cadeia para garantir a paz", disse.