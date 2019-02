General venezuelano assegura que 90% das Forças Armadas não apoiam Nicolás Maduro

O General Francisco Estéban Yánez Rodríguez anunciou, este sábado, que reconhecia Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela, garantindo ainda que 90% das Forças Armadas “não apoiam” Nicolás Maduro. “Hoje, é com orgulho patriótico e democrático, que informo que desconheço a autoridade ditatorial do senhor Nicolás Maduro e reconheço o deputado Juan Guaidó como presidente interino da República Bolivariana da Venezuela, perante o qual me coloco às suas ordens”, afirmou através da uma divulgação em vídeo.

O militar referiu ainda que acredita que a transição para a democracia no país está iminente: “90% das Forças Armadas não está com o ditador, está com o povo da Venezuela. Aos meus companheiros de armas peço o fim da repressão”, acrescentou. Segundo o site do "El Nacional", o general Yánez Rodríguez advertiu que os companheiros da Força Aérea informaram que Maduro tem dois aviões à sua disposição, razão pela qual o exorta “a sair imediatamente”.

Ainda de Acordo com o jornal local, agentes da Polícia Nacional Bolivariana (PNB) retiraram-se e abriram alas aos manifestantes pro-Guaidó no estado de Lara, tendo um dos responsáveis de serviço afirmado que “retirará os seus homens antes de reprimir o povo”. O apelo à não violência foi feito pelos manifestantes que voltaram a sair à rua para apoiar Juan Guaidó e pelos dirigentes do partido 'Un Nuevo Tiempo'.

“Ainda estão a tempo de colocarem-se ao lado dos cidadãos, do lado da democracia e liberdade. falta pouco tempo para que estes irmãos venezuelanos se unan nesta luta”, adianta a UNT, citada pelo site do diário La Voz.

Caracas amanheceu neste sábado com segurança reforçada, estradas bloqueadas e muitas pessoas a pé, no dia em que os venezuelanos regressaram às ruas, uns para apoiar o Presidente Nicolás Maduro e outros o autoproclamado Presidente interino Juan Guaidó. No centro da capital, e vestidas de vermelho, a cor da revolução, milhares de pessoas, provenientes de vários Estados do país, estão concentradas na Avenida Bolívar, onde, junto com os líderes socialistas e o Presidente Nicolás Maduro, vão comemorar o XX aniversário da revolução bolivariana.

Os simpatizantes do regime pretendem ainda condenar as sanções norte-americanas e a ingerência de outros países nos assuntos internos do país. Nas ruas paralelas e nas que dão acesso à Avenida Bolívar, os acessos ao trânsito estão bloqueados e são visíveis barreiras metálicas em pontos controlados pela Guarda de Honra (guarda presidencial), que permite apenas a circulação de peões e militantes do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo), chegados do interior do país.

Por outro lado, separados por oito quilómetros de distância, os opositores dirigiram-se até Las Mercedes, no leste da capital, onde esperam o autoproclamado Presidente interino Juan Guaidó. Segundo a Lusa, vindos de várias localidades, os venezuelanos marcharam em grupos de dezenas de pessoas para se encontrarem nos cinco pontos diferentes de partida previamente estabelecidos.

Em localidades como Chacaíto e outras, do leste da capital, eram visíveis grupos de agentes da PNB equipados com equipamento antimotim, mesmo antes da presença de manifestantes . A oposição marcha em apoio ao ultimato dado pela União Europeia para que sejam convocadas eleições presidenciais livres no país, para que cesse a usurpação da Presidência República e para pedir um governo de transição no país.

A oposição não reconhece o Presidente Nicolás Maduro como chefe de Estado e acusa-o de usurpar o poder, insistindo que as eleições presidenciais antecipadas de 20 de maio de 2018 decorreram de maneira irregular.