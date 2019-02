Compadrio e ‘portas giratórias’ ajudam a explicar tragédia

A promiscuidade entre o poder político e as grandes empresas mineiras, aliada ao próprio modelo de exploração de recursos, explica em boa parte a tragédia de Brumadinho, no estado de Minas Gerais, onde pelo menos 110 pessoas morreram na sequência do colapso de uma barragem. A fatura negra do acidente ocorrido na barragem da Vale, a maior produtora e exportadora mundial de minério de ferro, inclui ainda 257 desaparecidos.

A catástrofe ocorreu cerca de três anos após a rutura da barragem de Mariana, também propriedade da Vale, em Minas, que provocou 19 mortos e foi considerada o maior crime ambiental do Brasil. Um ano antes de Mariana, nas eleições de 2014 — as últimas em que houve financiamento privado —, a Vale distribuiu 79,3 milhões de reais (cerca de €19 milhões) por campanhas de políticos de todos os campos partidários. Os valores referem-se a campanhas a nível estadual, federal e para governadores e são revelados pela investigadora Raquel Giffoni Pinto no seu livro “A Questão Mineral no Brasil”.