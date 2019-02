A Venezuela vai mesmo mudar? “Sí, a bien o mal”

A conversa com Nadine Souto é interrompida pelo som rouco de um megafone que torna coletivo o grito individual de cada venezuelano presente este sábado na Praça do Comércio, em Lisboa: “Chegou a democracia! Chegou Juan Guaidó!”

Nas escadas da estátua de D. José I, o “Reformador”, estende-se uma enorme bandeira da Venezuela e cerca de duas dezenas de pessoas, todas ou com bonés, ou com bandeiras ou com cachecóis azuis, amarelos e vermelhos, vão contando, à vez, as razões que as trouxeram a Portugal e a esta manifestação de apoio a Juan Guaidó, o jovem engenheiro de 35 anos que se declarou presidente da Venezuela a 23 de janeiro. À volta da estátua, numa meia lua, estão várias dezenas de pessoas a ouvir os relatos, bandeiras erguidas bem alto.

Nadine acabou de chegar, há dois meses, e acredita em Guaidó porque tudo o que tem ouvido da boca do presidente interino “soa a reconciliação” e por isso considera que “vêm aí coisas boas”. “Ele defende a reconciliação entre as ‘duas partes’ da Venezuela. Parece estar a pedir que as pessoas que, em algum momento, apoiaram o Maduro, se juntem ao novo governo e já disse que elas não serão castigadas pelo passado”. No entender de Nadine, de 30 anos, que acabou há pouco o curso de Desenvolvimento Sustentável na Irlanda, esta é uma mudança fundamental em relação ao passado: “Até aqui só conhecíamos o discurso de [Nicolás] Maduro que sempre foi muito polarizador: ‘Ou estás connosco ou contra nós’, ‘ou estás connosco ou és um traidor da revolução’, ‘ou estás connosco ou não és venezuelano, não tens os mesmos direitos’. Com a proposta de amnistia [apresentada a 26 de janeiro], Guaidó mostra uma postura totalmente diferente.”

Vê o presidente interino não como um herói mas como o representante de uma Assembleia eleita em 2015, composta maioritariamente por deputados que se opõem ao presidente Nicolás Maduro. “As pessoas confiam no Guaidó mas não é por ele ser uma espécie de lutador solitário, ele é o representante legítimo da Assembleia eleita pela população em 2015, na qual a oposição está em maioria. Guaidó representa essa escolha popular, não é um homem que acordou de manhã e decidiu que ia ocupar o lugar de presidente”, diz Nadine, que se vai rindo entre os gritos dos manifestantes de cada vez que temos que interromper a conversa.

Os pais, portugueses, saíram da Venezuela já em 2015, quando se começava a adivinhar aquilo em que o país se poderia tornar. A realidade acabou por confirmar os seus piores medos e ela já não voltou à casa que sempre conheceu quando acabou os estudos. Lisboa também é casa mas não afasta a hipótese de regressar à Venezuela. Os jovens, diz, vão ser essenciais na reconstrução das instituições democráticas. A esperança é muita mas a transição pode ser mais tumultuosa do que agora parece. “São 20 anos deste sistema, todas as instituições democráticas foram esvaziadas”. Nadine faz o gesto de estar a tirar alguma coisa de um saco, como se quisesse dizer com as mãos que agora, dentro das instituições, está tudo oco. “As pessoas com a minha idade já nasceram dentro desta realidade, é muito difícil quebrar alguns hábitos. A corrupção é muito vasta, é a forma de fazer as coisas e é preciso uma geração nova, eventualmente até uma que tenha vivido fora da Venezuela e tenha visto lá fora como é que as democracias mais maduras operam para não cairmos nos mesmos erros”, diz.

Sobre os Estados Unidos estarem a usar Guaidó como “fantoche”, como têm sido por apoiantes do atual regime chavista, Nadine Souto considera que “a Venezuela não tinha outra opção que não a de tentar encontrar apoio junto de outros países” e que isso “não é sinónimo de um pedido de intromissão estrangeira”.

“Nunca estivemos tão perto de acabar com a ditadura na Venezuela”

Margelis Amorim, uma venezuelana de 49 anos que também decidiu participar na manifestação deste sábado, não acredita que Nicolás Maduro abandone o poder por sua própria vontade mas de uma coisa tem a certeza: “Nunca estivemos tão perto de acabar com a ditadura na Venezuela”. Louva a “pressão internacional que tem sido feita”, tanto por parte dos países latino-americanos, como por parte da Europa e de alguns países asiáticos. “Esta intervenção foi muito importante para nós e deu-nos uma força e uma esperança muito grandes”. Margelis veio da Parede, em Cascais, onde vive com o marido e o filho, ambos portugueses e também presentes na manifestação, para “dar apoio a Juan Guaidó e agradecer à União Europeia [UE] pela posição tomada”.

Refere-se, exatamente, à decisão de o Conselho Europeu de apresentar um prazo a Nicolás Maduro - que termina este domingo - para convocar eleições presidenciais, uma vez que as eleições de maio de 2018 não foram “livres, justas nem credíveis” e encontrar condições para uma votação “livre e transparente”; se não o fizer, serão tomadas “novas medidas”contra o regime venezuelano, conforme foi dito no sábado passado. Maduro, no entanto, já disse que não tenciona marcar novas eleições, embora se tenha mostrado disponível para “dialogar com a oposição”. Dias depois de ter sido apresentado aquele prazo, o Parlamento Europeu reconheceu Juan Guaidó como o “presidente interino legítimo” da Venezuela e pediu aos restantes países da UE para fazer o mesmo enquanto não for possível convocar eleições presidenciais.

“Sei que estando longe não posso fazer muito pelos venezuelanos, mas quero que eles saibam que estamos aqui. Estamos longe, mas não ausentes. E a minha família ainda vive toda lá, sinto a obrigação moral de aqui estar hoje”, diz Margelis Amorim. “Muitos podem pensar: ‘Mas porque é que vocês estão a fazer isso e a manifestar-se se estão tanto longe e não vão conseguir resolver nada?’, mas eu não concordo com essa visão. Acho que conseguimos mostrar ao mundo inteiro, com a nossa presença fora do país, quantos somos e quem somos, e isso é muito importante”. Margelis Amorim vive em Portugal há cerca de “14, 15 anos” sem intenções de voltar para a Venezuela mas continua a acompanhar de perto a situação no país onde nasceu, através dos familiares que ainda ali tem. São eles que lhe descrevem as “condições precárias” em que vivem - “a falta de medicamentos, alimentos, de liberdade de expressão, de tudo”. “O regime venezuelano é uma narco-ditadura, toda a gente sabe disso”, afirma, com um tom crispado de quem sabe que há, apesar de tudo, quem não saiba isso, e esteja cansado de o repetir o que lhe parece evidente.

“Fico espantando com aqueles que, em Portugal, defendem ainda o regime, dizendo que isto se trata de uma ingerência”

O marido, português de 55 anos, junta-se neste momento à conversa, descansando sobre o ombro a bandeira da Venezuela que mantinha erguida até há segundos. “Fico espantando com aqueles que, em Portugal, defendem ainda o regime, dizendo que isto se trata de uma ingerência”, afirma Paulo Amorim. “Todos aqueles que criticam a iniciativa de Guaidó”, continua, “deviam começar por identificar os sinais de ditadura, porque se o fizessem perceberiam que eles estão todos lá, desde as prisões, as mortes, as torturas, a própria situação de isolamento do país”.

“O que aconteceu na Venezuela nos últimos anos foi um atropelo de todos os processos democráticos”, diz Paulo Amorim, referindo que “há um parlamento eleito democraticamente e outro criado em paralelo só porque o primeiro não agradou ao senhor presidente”. “Em qualquer outra parte do mundo, isto seria suficiente para fazer cair um presidente e um regime, mas pelos vistos na Venezuela isto não serve. E é por aparentemente não servir que decidiu estar presente na manifestação. “Sinto isto como se estivesse a acontecer na minha própria pele. E a minha expectativa é a mesma que tive quando tinha 10 anos e vi cair a ditadura em Portugal; que esta também caia e o assunto fique resolvido para sempre, porque não há mesmo como branquear este regime.” Juan Guaidó, líder da Assembleia Nacional (Parlamento venezuelano) quer ser o protagonista desta transição política, como ficou claro nas últimas semanas, e Paulo Amorim não vê por que não o possa ser: “Há quem diga que ele só chegou ali para fazer um golpe de teatro mas isso não é verdade. Ele é o único representante do país democraticamente eleito portanto tem o direito e o dever de fazer essa transição. Não é nenhum louco que resolveu assumir o poder, como há quem possa pensar”, acrescenta.

A permanência no poder de Nicolás Maduro depende inteiramente do apoio do Exército venezuelano e, apesar de se terem aberto recentemente algumas brechas nesta estrutura de apoio, os militares continuam aparentemente alinhados com o regime. Paulo Amorim acredita, no entanto, que este manto protetor tem os dias contados. “Sei que enquanto o Exército o apoiar, ele aguenta-se, mas também acho que basta haver um ou dois a ceder para os outros todos seguirem o exemplo. Já morreram militares a tentar lutar contra o regime mas como estavam isolados pouco efeito teve”. De novo, compara a situação com a vivida em Portugal antes do 25 de Abril - “houve duas ou três tentativas antes da queda da ditadura feitas por pessoas que acabaram por morrer”. Parece-lhe natural fazê-lo. “Tudo isto são processos paralelos e não interessa se a ditadura é de esquerda ou de direita. Aliás, as questões ideológicas nem sequer deviam entrar aqui porque já estamos por cima disso tudo. Quando há um regime, seja ele qual for, que oprime o povo, esse regime tem de ser e deve ser eleito outro.”

Para Paulo Amorim, Maduro está por um fio, “porque já não é querido de ninguém e muitos dos seus apoiantes existem porque são forçados a apoiá-lo ou porque têm familiares que estão no regime”, e será uma questão de tempo até esse fio se quebrar. “Não sei dizer o quão perto estamos disso, mas a partir do momento em que entram as grandes potências, tudo muda no xadrez político”.

“Maduro nunca largará o cargo. Sabe que se o fizer cairá imediatamente na prisão, com ou sem amnistia”

Maria Gonçalves, de 21 anos e dupla nacionalidade, portuguesa e venezuelana, e a viver em Portugal há cinco meses, também sabe que tudo muda, mas não sabe como mudará e tem receio que seja para pior. O apoio de Donald Trump, Presidente norte-americano a Juan Guaidó - o primeiro reconheceu, o segundo agradeceu e os dois conversaram já por telefone - não lhe inspira total confiança. “Temos medo que possa haver uma guerra. A Venezuela tem muitos minerais, como ouro, tem petróleo, tem riqueza, os EUA têm interesse em apoiar a transição política mas ao mesmo tempo têm a Rússia e a China no seu caminho”. Melhor seria, diz Maria Gonçalves, com os olhos já em lágrimas, que Maduro se retirasse de forma pacífica, “que deixasse o poder e deixasse o país para não haver mais sangue, mas é difícil que ele o faça”. “Ele tem os militares do lado dele. E nunca largará o cargo. Sabe que se o fizer cairá imediatamente na prisão, com ou sem amnistia, porque o próprio Guaidó terá medo de o deixar livre”.

Por outro lado, diz a lusodescendente, ambicionar eleições livres é “irrealista porque a Comissão Nacional de Eleições, responsável por convocá-las, está pejada de corruptos”. “Talvez alguma organização internacional se encarregue de convocar eleições”, talvez “elas possam vir a acontecer” e talvez “elas possam ser livres e transparentes”, ou talvez não, ou talvez nada disto venha a acontecer, as dúvidas acumulam-se em camadas difíceis de destrinçar, isso é certo. Genesis Pereira, lusodescendente de 22 anos e colega de trabalho de Maria Gonçalves num call-center que concilia com o curso de Ciências da Nutrição, também só tem dúvidas, incerteza: “A minha mãe tem esperanças que Maduro renuncie mas eu não acho que isso vá acontecer. Mas também não sei o que vai acontecer”.

Maduro vai renunciar? “Sí, a bien o mal”

Marcel Mendoza, de 50 anos, é casado com uma filha de portugueses, veio há um ano para Portugal, no pico dos protestos que o assustaram. Financeiramente estava tudo melhor que aqui: tinha uma empresa de construção, aqui não tem nada, nem emprego ainda, mas tudo o resto tornava a vida “demasiado difícil lá”. “Vivíamos sob uma ditadura na qual faltava tudo, comida, medicamentos, e a sensação de não estares seguro nas ruas era constante.”

Nunca se passou nada de mal com a sua família - “não, nada de maior, só múltiplos roubos”. O resto da família está toda lá e as histórias que lhe contam não mudam à medida que o tempo passa. “Só agora me parece que começa a haver uma nova esperança com este presidente interino”. Ao contrário de Maria Gonçalves e Genesis Pereira, não acredita que esta rutura de Guaidó venha a gerar uma onda de violência que eventualmente rebente numa guerra civil. “Não, não há volta atrás. Os militares vão ceder. Ontem um vice-almirante, uma patente alta do Exército, declarou o seu apoio a Guaidó e creio que eles vão impedir uma guerra.”

Sobre a posição dos Estados Unidos, Mendoza diz que, se não fosse a pressão da Administração Trump, o sucesso deste movimento seria muito diferente. “O que se está a passar agora na Venezuela seria muito difícil sem essa pressão sobre a Venezuela e sobre outros países para que tomassem uma posição. Tiveram um papel muito importante e é por causa do apoio internacional que eu acredito que esta situação se vai resolver em horas, talvez dias, mas não será preciso esperar meses”.

Maduro vai renunciar, é isso? “Sí, a bien o mal”. E se for a mal? “Devia aproveitar a oportunidade que lhe estão a dar com a amnistia, se não pode correr-lhe tudo mal. A outra opção é que os seus próprios militares o tirem de lá, de preferência sem intervenção externa”.