Um terço das empresas britânicas já têm planos para sair do Reino Unido por causa do Brexit

O Instituto dos Diretores, a mais antiga associação britânica de líderes de empresas, conduziu uma sondagem sobre os planos pós-Brexit de 1200 companhias com negócios no Reino Unido e as conclusões são preocupantes: 16% já têm planos de relocalização e mais 12% estão a considerar essa opção. Portanto um terço das empresas britânicas podem estar a pensar em levar os seus negócios para outras paragens europeias por causa do Brexit. “Não temos qualquer prazer em revelar estes sinais desoladores”, disse o Instituto dos Diretores em comunicado, citado pela BBC.

Ao programa “Newsnight”, do mesmo canal, alguns responsáveis da parte comercial da União Europeia confirmaram que centenas de empresas britânicas estão em processo de relocalização para outro país europeu. O Reino Unido sai oficialmente da UE a 29 de março de 2019 e apesar de o prazo poder vir a ser prolongado para que as negociações se estendam mais uns meses, muitas empresas não querem correr o risco de ficar no Reino Unido se a saída acontecer sem qualquer acordo comercial com os restantes Estados-membros.

O estudo também parece indicar que enquanto algumas empresas maiores já deram o passo para mudar uma parte ou o total das suas atividades para outro país, são as pequenas e as médias empresas que estão mais ativamente à procura de uma solução fora do Reino Unido. “Para estas empresas, tradicionalmente com orçamentos mais apertados, estar a considerar uma mudança que acarreta um custo enorme, mostra bem a posição precária em que estão”, disse na mesma nota Edwin Morgan, diretor do instituto, acrescentando que o mais preocupante para quem lidera um negócio são “os atrasos e a confusão” que a indefinição da relação futura com a União Europeia - se alguma - trouxe ao tecido empresarial britânico.