Trump garante não ser “um alvo” da investigação de Mueller e insiste na construção do muro

O Presidente dos EUA, Donald Trump, disse esta quinta-feira que as negociações com o Congresso sobre a construção do muro na fronteira com o México foram “uma perda de tempo” e deixou implícito que iria declarar o estado de emergência. Em entrevista ao jornal “The New York Times” (alvo preferencial nos seus ataques à imprensa), Trump acrescentou que a presidente da Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi, “está a fazer um péssimo serviço ao país”.

Há uma semana, o Presidente fez um acordo com os democratas para reabrir o Governo temporariamente na sequência do mais longo shutdown da história americana. Durante 35 dias, as atividades de várias agências federais foram suspensas e cerca de 800 mil funcionários não trabalharam ou fizeram-no sem receber salário. O acordo da passada sexta-feira não incluiu, no entanto, os 5,7 mil milhões de dólares (cinco mil milhões de euros) que Trump pede para construir o muro e que os democratas rejeitam – foi, de resto, este diferendo que motivou o shutdown. O acordo expira no próximo dia 15 de fevereiro.

“Não sou um alvo” da investigação de Mueller

Sobre a alegada intromissão da Rússia nas eleições de 2016 e o possível conluio entre a sua campanha e o Kremlin, Trump afirmou que os seus advogados lhe asseguraram que ele não é “um alvo” da investigação do procurador especial Robert Mueller. A garantia foi-lhes dada pelo vice-procurador-geral, Rod Rosenstein, referiu.

O Presidente minimizou ainda o seu interesse em construir um arranha-céus em Moscovo, referindo-se ao projeto como “um negócio muito pouco importante”. “Eu não investi dinheiro”, sublinhou, apesar de o seu advogado, Rudy Giuliani, ter assumido que Trump discutiu o projeto durante a campanha presidencial. Giuliani “estava incorreto”, “estava enganado”, diz o Presidente.

Trump também negou ter instruído o seu estratega de campanha, Roger Stone, que foi indiciado na semana passada, a corresponder-se com a WikiLeaks para obter informações sobre emails pirateados do Partido Democrata. Esses emails poderiam revelar-se prejudiciais para a adversária de Trump na corrida presidencial, Hillary Clinton. Na entrevista, Trump começou por dizer que “não viu” a acusação de Stone mas depois parece contradizer-se ao afirmar: “Eu sei o que estava na acusação – quem a ler sabe que não houve conluio com a Rússia.” O Presidente também recusa estar envolvido em adulteração de testemunhas após ter sugerido que o sogro do seu ex-advogado Michael Cohen devia ser investigado.

Trump já fez as pazes com os serviços de informação

Na terça-feira, os serviços de informação dos Estados Unidos concluíram, na sua avaliação anual das ameaças mundiais, que a Coreia do Norte não parecia disposta a abandonar o seu programa nuclear, que o Irão não aparentava preparar-se para fabricar uma bomba nuclear e que o autoproclamado Estado Islâmico continuava ativo na Síria.

As conclusões entram em rota de colisão com o que Trump tem defendido nas várias matérias e, por isso, o Presidente sugeriu na quarta-feira que os serviços de informação talvez devessem “voltar para a escola”, dizendo-se insatisfeito com os diretores dos serviços e da CIA. Um dia depois, na entrevista, Trump garantiu que já tudo tinha sido desculpado.

Democratas muito à esquerda

O Presidente tem estado atento aos potenciais adversários democratas nas eleições de 2020, referindo que se têm “desviado muito para a esquerda”. Trump destaca sobretudo o desempenho da senadora Kamala Harris, que parece ter “melhor público” e “mais entusiasmo”.

Quanto a Elizabeth Warren, diz que a senadora se deixou enredar pela “armadilha” que ele lhe colocou ao chamar-lhe “Pocahontas”. Quanto a rivais dentro do seu próprio Partido Republicano, Trump não vê essa possibilidade por ter um grande apoio no partido, ainda que acrescente que tudo é possível.

Se vencer um segundo mandato, Trump assegura que irá focar-se “muito” na segurança nacional. Afirmando “adorar o trabalho”, o Presidente não deixou de aludir à quantidade de dinheiro que perdeu desde que assumiu funções e deixou de ser um homem de negócios. “Felizmente, eu não preciso de dinheiro”, sublinhou.