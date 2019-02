Texas divulga identidade de mais de 300 padres acusados de pedofilia

Por considerar ser “a única coisa certa a fazer”, a Igreja Católica divulgou esta quinta-feira no Texas o nome de mais de 300 padres acusados de pedofilia nas últimas oito décadas.

“Os bispos do Texas decidiram divulgar os nomes destes padres neste momento porque é o que está certo fazer e é justo oferecer a cura e esperança àqueles que sofreram”, afirmou num comunicado o cardeal Daniel DiNardo, presidente da Conferência de Bispos Católicos dos Estados Unidos. “Em nome de todos os que falharam, apresento as minhas sinceras desculpas. A nossa Igreja foi dilacerada por essa ferida e precisamos de agir para a curar”.

Depois da divulgação, em agosto na Pensilvânia, de um relatório chocante sobre sete décadas de alegados abusos por centenas de 300 padres, dezenas de dioceses tomaram a iniciativa de divulgar os nomes dos envolvidos e em muitos estados foram abertas investigações.

Com o número estimado de 8,5 milhões de católicos, o Texas é um dos estados mais católicos do país, recorda o “The New York Times”. Após a publicação das listas, o procurador-geral da região fez saber que o seu gabinete está preparado para agir de acordo com a lei e responder a qualquer pedido de assistência de autoridades locais ou federais.

A compilação dos nomes dos padres pedófilos foi preparada separadamente por cada diocese e cada uma organizou a lista de uma forma ligeiramente diferente, diz o jornal. Algumas listas contêm detalhes sobre o alegado abuso, mas muitas pouco mais referem do que o nome dos clérigos implicados - para muitos, uma falha. A maior parte dos casos está relacionada com abuso de menores.