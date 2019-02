Refugiado curdo detido numa ilha pela Austrália vence maior prémio literário do país

O livro, enviado à editora via sms, mensagem a mensagem, é um feito de escrita a vários níveis. Dada a impossibilidade de Behrouz Boochani se deslocar à Austrália, o prémio foi recebido em seu nome pelo homem que o traduziu a partir do Farsi

Um jornalista curdo-iraniano detido na ilha de Manus (Papua-Nova Guiné) venceu o principal prémio literário australiano. Behrouz Boochani, um refugiado que pediu asilo na Austrália, encontra-se há quase seis anos no local para onde esse país envia as pessoas na situação dele. Quinta-feira teve a surpresa de saber que havia ganho o Victorian Prize for Literature, no valor de cem mil dólares australianos (63 mil euros).

Já antes lhe fora atribuído o prémio de Não-Ficção, de 25 mil dólares (15,8 mil euros) na mesma competição. O livro vencedor de ambos os prémios intitula-se "No Friend But the Mountains: Writing from Manus Prison" ("Nenhum amigo senão as montanhas: escrita da prisão de Manus"). Foi escrito via sms - mensagem a mensagem, laboriosamente enviadas à sua editora, a Picador Australia, a partir do centro de detenção onde se encontrava Boochani.

Desde então ele foi mudado para outras instalações na ilha. Mas o júri que decidiu o prémio chamou ao livro "um ato de sobrevivência", "um grito de resistência" e "um retrato vívido de cinco anos de encarceramento e exílio", acrescentando que, na sua essência, "é um estudo crítico detalhado daquilo a que Boochani chama 'A Teoria Prisional de Manus'".

Dada a impossibilidade de Boochani se deslocar à Austrália, o prémio foi recebido em seu nome pelo homem que o traduziu a partir do Farsi. Disse Omid Tofighian: "Esta é uma das formas mais viciosas de opressão neocolonial no mundo nesta altura. Reconhecê-lo e chamar a atenção para a narrativa que a apresenta terá repercussões durante muitas gerações".

Pela sua parte, Boochani, falando ao diário britânico The Guardian, exprimiu sentimentos que descreveu como paradoxais: "Não sei realmente o que dizer. Certamente que não escrevi este livro só para ganhar um prémio. O meu objetivo principal foi sempre que as pessoas na Austrália e pelo mundo fora compreendam profundamente como este sistema tem vindo a torturar pessoas inocentes na ilha de Manus há quase seis anos".

"Espero que o prémio traga mais atenção à nossa situação, crie mudança e termine com esta política bárbara", concluiu.