Mulher negra alvo de violência no metro de Estocolmo choca Suécia

A mulher estava com a sua filha pequena e terá viajado sem bilhete, disseram os responsáveis do metro e, segundo as imagens divulgadas na internet, foi retirada à força da carruagem e pressionada para se sentar num banco próximo. Logo a seguir a mulher teve que ser transportada para o hospital para receber tratamento e dois dos guardas foram suspensos.

“Há muitos vídeos na internet que parecem mostrar que os seguranças foram demasiado violentos”, disse Henrik Palmer, representante da empresa de transportes públicos da Suécia. Mas um outro porta-voz, que falou com a BBC, focou-se na justificação de que aquilo que os guardas fizeram é protocolar.

“O que sabemos é que esta mulher foi apanhada sem um bilhete válido numa verificação de rotina e foi-lhe passada uma multa. Recusou-se a pagar e por isso foi-lhe pedido que saísse da carruagem. Como não o fez, os guardas tiveram que a retirar do metro, que foi quando começou a gritar e a oferecer resistência”, disse o porta-voz.

Este caso voltou a trazer à discussão um “espinho” antigo na Suécia: o tratamento “diferente” de que as pessoas suecas de origem africana são alegadamente alvo no país. Alguns ativistas e 'bloggers' criticaram aquilo que consideram “um ato de discriminação em função da raça”, como escreveu Lovette Jallow. Também a associação feminista sueca “Homens Pela Igualdade de Género” emitiu um comunicado em que expressa as mesmas preocupações.