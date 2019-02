Líbano anuncia novo Governo após oito meses de impasse. Executivo inclui quatro mulheres

O Líbano formou esta quinta-feira um Governo de unidade nacional, pondo fim a oito meses de disputas políticas. “Temos de virar a página e começar a trabalhar”, disse o primeiro-ministro Saad al-Hariri, que inicia agora o seu terceiro mandato.

Quatro mulheres integram um Executivo de 30 pessoas, incluindo Rhea al-Hasan, que ocupa a pasta do Interior. Ali Hassan Khalil e Gebran Bassil foram reconduzidos como ministros das Finanças e dos Negócios Estrangeiros, respetivamente. O ministro da Saúde, Jamil Jabak, foi escolhido pelo Hezbollah, apesar de não pertencer ao movimento xiita.

O anúncio do elenco governamental encerra meses de incerteza após as eleições de maio do ano passado. O Líbano tem um sistema político de partilha de poder entre as diferentes confissões religiosas. O número de assentos no Parlamento é repartido entre cristãos e muçulmanos, enquanto o Presidente, o primeiro-ministro e o presidente do Parlamento têm de ser provenientes de uma religião específica.

Apesar do fogo de artifício que iluminou os céus da capital, Beirute, para comemorar o fim do impasse, o novo Governo enfrenta vários desafios, incluindo reduzir uma dívida nacional que se situa em cerca de 150% do PIB.

Em 2017, o agora reconduzido primeiro-ministro provocou uma crise política ao fugir para a Arábia Saudita, anunciando a sua renúncia ao cargo por temer ser assassinado. Duas semanas depois, voltou atrás depois de falar com o Presidente Michel Aoun. O seu pai, Rafik al-Hariri, foi morto em 2005 num ataque bombista atribuído ao Hezbollah.