Janeiro foi o mês mais quente de sempre na Austrália

Nunca esteve tanto calor na Austrália como em janeiro deste ano, mês em que a temperatura média foi de 30ºC. Os dados são da agência meteorológica australiana, que esclareceu que “não há quaisquer precedentes” para o calor extremo registado.

Pelo menos cinco dos 31 dias do mês de janeiro estiveram entre os 10 mais quentes de sempre no país, com temperaturas diárias acima dos 40ºC. As consequências disto foram várias, desde incêndios florestais que resultaram num elevado número de vítimas mortais e filas gigantes nas urgências dos hospitais australianos. O estado australiano de Nova Gales do Sul foi um dos mais afetados, bem como Queensland, Austrália do Sul e Victoria.

Uma grande parte do estado de Nova Gales do Sul sofreu o peso da quinzena de calor extremo, com as temperaturas também subindo em partes de Queens, Austrália Meridional, Victoria e Território do Norte. Na Tasmânia, as equipas de bombeiros tiveram de apagar mais de 50 fogos; na Austrália Meridional, 44 pessoas deram entrada no hospital no espaço de 24 horas por causa do calor, segundo as autoridades de saúde; várias competições de ténis do Open da Austrália, em Melbourne, foram suspensas; a cidade de Adelaide bateu o seu recorde histórico de dias mais quentes (foram dois, num registou-se uma temperatura de 47,7ºC e noutro, 49,5ºC).

Muitas espécies animais selvagens também foram afetadas pelo calor, tendo havido relatos de mais de 90 cavalos selvagens mortos no Território do Norte, e da morte de morcegos e peixes em áreas afetadas pela seca.

Em 2013 tinha havido também uma onda de calor com consequências nefastas mas a registada em janeiro suscitou bem mais preocupação. “Houve muitas ondas de calor a afetar grandes áreas do país durante quase todo o mês”, comentou o climatologista Andrew Watkins em declarações à BBC, segundo o qual foram ultrapassados recordes históricos tanto em termos de duração do calor como de temperaturas registadas diariamente. Também choveu menos do que a média em muitas regiões, acrescentou o especialista.

Embora alarmantes, estes valores não são uma novidade na Austrália, cujos verões recentes têm sido extremamente quentes. No ano passado, em Sydney, a temperatura máxima atingiu os 47,3ºC, valor mais quente desde 1939, num dos dias de verão. Vários cientistas acreditam que mesmo que a Austrália se mantenha dentro dos níveis definidos pelo acordo de Paris de 2015 e que correspondem à época pré-industrial. O país está a entrar num “novo normal” muito perigoso.

Essa foi, pelo menos, uma das conclusões de um estudo realizado pela Universidade Nacional da Austrália e pela Universidade de Melbourne, publicado em 2017 na revista científica Geophysical Research Letters, segundo o qual as duas maiores cidades australianas, Sydney e Melbourne, podem vir a registar temperaturas de 50ºC nas próximas décadas.