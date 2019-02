Guaidó apresenta programa de governo. Resolver a crise humanitária é a principal prioridade

Resolver a crise humanitária, estabilizar a economia e restabelecer a capacidade do país para fornecer bens e serviços públicos. Eis as três prioridades de Juan Guaidó, autoproclamado presidente interino da Venezuela, conforme foram apresentadas no auditório da Escola Ciências Económicas e Sociais da Universidade Central da Venezuela.

Fazem parte do programa elaborado pelo Parlamento venezuelano (onde a oposição está em maioria) para “libertar a Venezuela das forças que a oprimem” — chama-se “Plano País” e foi apresentado na quinta-feira na referida universidade. Segundo Guaidó, a principal prioridade é mesmo “resolver a crise humanitária”. Nos próximos dias, vão ser dados mais detalhes sobre a entrada e distribuição da ajuda enviada por outros países e organizações não-governamentais (ONG). “Queremos fortalecer o trabalho das ONG, não persegui-las”, afirmou o presidente interino, numa crítica a Nicolás Maduro.

Outra prioridade do programa é, nas palavras de Guaidó, “estabilizar a economia” e para isso será necessário “conter a inflação, gerar emprego e reativar a indústria petrolífera”. Quanto a medidas específicas, será criada, a título de exemplo, uma nova lei de hidrocarbonetos. Foram estabelecidas como metas “aceder à banca multilateral para solicitar financiamento e ajuda económica internacional, recapitalizar a banca e reativar o mercado de capitais, promover os investimentos internacionais, eliminar os sistemas de controlo que afogam a produção nacional, recriar um sistema judicial independente que garanta a propriedade privada e dar abertura ao investimento privado”. Juan Guaidó aproveitou para rejeitar o argumento de Maduro de que a crise seja o resultado das sanções impostas pelos Estados Unidos, Canadá e União Europeia. “Seria cómico, se não fosse trágico. Os únicos a bloquear o país foram os corruptos e os ladrões”.

A terceira prioridade passa por restabelecer a capacidade do país para fornecer bens e serviços públicos básicos, “como água, luz, gás, comida e a medicamentos”, e “dar poder aos venezuelanos para que libertem as suas forças criativas e produtivas”. “É preciso dar poder ao cidadão e respeitar os seus direitos porque disso depende a sua emancipação e o seu pensamento crítico”, afirmou Juan Guaidó. “Depois da libertação é imperativo recuperar o Estado venezuelano e colocá-lo ao serviço do povo, dar poder aos venezuelanos para que libertem as suas forças criativas e produtivas, e reinserir o país no universo das nações livres do mundo”, acrescentou.

Ainda durante o seu discurso, o líder do Parlamento venezuelano deixou um aviso a Pequim e a Moscovo — “que foram, durante os anos de crise económica, o sustento do Palácio de Miraflores”, sede da presidência da Venezuela, “e nunca viram os seus investimentos protegidos” — e também às Forças Armadas venezuelanas, que apesar de terem aparentemente manifestado abertura para negociar com Juan Guaidó, mantêm-se fiéis a Maduro, conforme se percebeu na quinta-feira, dia em que se deslocaram a casa do presidente interino para interrogar a sua mulher, Fabiana Rosales. “Ainda estão a tempo de escolher o lado certo da História”, afirmou, acrescentando que Maduro “não protege ninguém” e que até os militares “podem acabar atrás das grades”. O programa apresentado também contempla a área da segurança, estando prevista uma desmilitarização, despolitização e descentralização dos organismos de segurança, a reestruturação das instituições e da atuação das forças policiais.

Marcadas manifestações para este sábado, em Caracas mas também em Portugal

Estão marcados para este sábado novos protestos nas ruas de Caracas, em duas marchas diferentes — uma em defesa do chavismo, para comemorar o 20.º aniversário da revolução bolivariana e recordar o juramento do antigo líder socialista Hugo Chávez como Presidente da Venezuela (entre 1999 e 2013), e outra em defesa do ultimato feito pela União Europeia a Maduro (foram-lhe dados oito dias para convocar novas eleições e esse prazo termina já no domingo), convocada por Juan Guaidó.

Também em Portugal haverá manifestações em cinco cidades, Lisboa, Aveiro, Madeira, Porto, conforme explicou ao Expresso Christian Hohn, diretor da Venexos, associação que apoia imigrantes venezuelanos em Portugal e que está a organizar os protestos. Estão todos marcados para a mesma hora, com início às 16h e fim às 18h.