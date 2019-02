França quer proibir os “coletes amarelos” de usarem máscaras

Com os protestos dos "coletes amarelos" já na décima segunda semana, o parlamento francês aprovou medidas polémicas contra algumas das pessoas e estratégias envolvidas. Uma das medidas proibe a utilização de coberturas faciais de qualquer tipo - máscaras e capacetes, entre outras, e quem violar esta norma pagará 15 mil euros ou será preso. Outra atribui aos prefeitos das regiões o poder de proibir pessoas concretas de participarem nas manifestações.

O governo justifica-se com a necessidade de limitar os excessos de um movimento social que por vezes pareceu assumir feições de motim, com carros e lojas danificados. A presença de "brutos" entre os manifestantes é reprovada por vozes de vários quadrantes políticos. Mas mesmo aí, nem toda a gente concorda com as medidas.

"É como se estivéssemos outra vez no regime de Vichy", disse na Assembleia Nacional um deputado centrista, Charles de Courson. "Acordem, acordem, colegas! Um dia que esteja um governo diferente no poder - um governo de extrema-direita - e vocês estejam na oposição, verão que foi pura loucura terem votado este texto". A votação definitiva da lei vai decorrer na próxima semana.

Entretanto, continua a polémica sobre excessos de força por parte da polícia durante as manifestações. Especialmente criticado tem sido o uso de um certo tipo de balas de borracha que assustam os manifestantes e que já deixaram pelo menos um deles, o luso-descendente Jerome Rodrigues, cego de um olho. Uma incapacidade que poderá durar até ao fim da vida.

A polícia diz que precisa de usar as armas em questão para conter os aspetos mais selvagens das manifestações, nomeadamente quando os participantes lhe atiram garrafas e outros objetos. Mas muita gente considera que a situação não justifica esses meios. Como não justifica deixar que um simples prefeito, não um juiz, proiba certas pessoas de se manifestarem publicamente.

Aqui o castigo pela infração serão 7500 euros, mas o governo garante que qualquer indivíduo submetido a uma ordem desse tipo terá acesso a um recurso urgente contra ela.