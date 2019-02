FBI descreve membros do Ku Klux Klan como vítimas e grupo de direitos civis como “extremista”

O FBI abriu uma investigação de “terrorismo doméstico” a um grupo de direitos civis da Califórnia, classificando os ativistas como “extremistas” na sequência de protestos contra neonazis em 2016. Segundo documentos a que o jornal “The Guardian” teve acesso, as autoridades federais conduziram uma operação de vigilância ao BAMN (By Any Means Necessary), acompanhando os seus movimentos após uma mulher pertencente ao grupo ter sido esfaqueada numa manifestação de supremacistas brancos.

Nos documentos do FBI agora revelados, pode ler-se que as autoridades federais investigaram o BAMN por possível “conspiração” contra os “direitos” do Ku Klux Klan (KKK) e outros supremacistas brancos. O FIB considerou os membros do KKK vítimas e os manifestantes de esquerda potenciais ameaças terroristas.

O ex-agente do FBI e especialista em extrema-direita Mike German classificou o relatório sobre o BAMN, que foi obtido pela organização sem fins lucrativos Property of the People, como “surpreendente”. O relatório ignora “100 anos de terrorismo do KKK que matou milhares de americanos e continua a recorrer à violência nos dias de hoje”, disse German ao “Guardian”.

Polícia trabalhou com neonazis na identificação de contramanifestantes

A investigação foi iniciada depois de supremacistas brancos, armados com facas, terem enfrentado centenas de contramanifestantes, incluindo ativistas do BAMN, numa manifestação neonazi em junho de 2016 em Sacramento, na Califórnia. Apesar de vários neonazis serem suspeitos de esfaquearem pelo menos sete antifascistas nos tumultos, deixando alguns em risco de vida, o FBI decidiu abrir um inquérito sobre os ativistas de esquerda, escreve o jornal.

A manifestação foi organizada por dois grupos de supremacistas brancos: o Traditionalist Worker Party e os Golden State Skinheads. A polícia da Califórnia trabalhou com os neonazis na identificação de contramanifestantes, apresentou acusações contra vítimas esfaqueadas e outros antifascistas e decidiu não indiciar quaisquer membros da extrema-direita. O FBI terá adotado o mesmo procedimento, continua o “Guardian”.

“O FBI não policia nem policiará a ideologia”

O relatório do FBI também parece omitir as filiações políticas dos autores e das vítimas dos esfaqueamentos, escrevendo apenas: “Várias pessoas foram esfaqueadas e hospitalizadas”.

Os documentos mencionam Yvette Felarca, que pertence ao BAMN e foi esfaqueada na manifestação. Sobre a ativista pendem acusações de agressão e tumultos. Em tribunal, os seus advogados disseram que os investigadores da polícia e os procuradores foram tendenciosos conta os antifascistas e protegeram os neonazis.

Questionado sobre se a investigação ainda decorria e se também tinha sido aberta uma investigação aos neonazis, um porta-voz do FBI disse que a agência não confirma nem desmente a existência de investigações específicas. “O FBI não policia nem policiará a ideologia”, limitando-se a “investigar atividade que pode constituir um crime federal ou representar uma ameaça à segurança nacional”, acrescentou a agência federal em comunicado.