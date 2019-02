Catalunha. Julgamento de separatistas começa a 12 de fevereiro

O julgamento dos separatistas catalães que promoveram o referendo de 1 de outubro de 2017 e a posterior declaração de independência da Catalunha começa a 12 de fevereiro no Tribunal Supremo, disseram fontes judiciais.

Os 12 separatistas acusados estão sujeitos a penas de prisão que poderão ir de sete até 25 anos, no caso do antigo vice-presidente do governo catalão Oriol Junqueras, segundo o Ministério Público, que os acusa de rebelião, fraude e desobediência.

No banco dos réus estarão, além de Junqueras, a ex-presidente do Parlamento catalão Carme Forcadell, os ex-conselheiros (ministros) do governo regional Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Meritxel Borrás, Carles Mundó e Santi Vila, o ex-presidente da organização Assembleia Nacional Catalã (ANC) e deputado Jordi Sánchez, e o presidente da associação Omnium Cultural, Jordi Cuixart.

Este julgamento histórico deverá durar "cerca de três meses", segundo disse esta sexta-feira à imprensa internacional o presidente do Supremo, Carlos Lesmes.

Nove dos acusados, que são membros do núcleo duro de pessoas que planeou a tentativa de independência, estão em prisão preventiva acusados de rebelião, tendo o Ministério Público pedido penas pesadas que podem ir até 25 anos de prisão.

Os partidos e movimentos separatistas consideram que os acusados são “prisioneiros políticos” e criticam através de todos os meios a sua detenção cautelar há mais de um ano.

Os nove foram transferidos dos estabelecimentos prisionais catalães esta sexta-feira, onde se encontravam para prisões mais próximas de Madrid, tendo em vista o julgamento.

Segundo um fotógrafo da AFP, dezenas de independentistas concentraram-se no momento da sua partida, gritando "liberdade" à sua passagem.

Não vão estar presentes no julgamento sete separatistas, entre eles o ex-presidente do Governo catalão Carles Puigdemont, que fugiram de Espanha, país que não julga pessoas à revelia.

Após realizar a 01 de outubro de 2017 um referendo sobre a independência proibido pela justiça, os separatistas catalães proclamaram a 27 de outubro uma república catalã independente.

O processo de independência foi interrompido em 27 de outubro de 2017, quando o Governo central espanhol, presidido então por Mariano Rajoy, decidiu intervir nessa Comunidade do nordeste, destituindo o executivo de Carlos Puigdemont e dissolvendo o Parlamento.

As eleições regionais, que se realizaram a 21 de dezembro de 2017, voltaram a ser ganhas pelos partidos separatistas que continuam a defender a criação de uma República independente.