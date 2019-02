Campanha para reeleição de Trump já recolheu 110 milhões de euros

A campanha para a reeleição do Presidente norte-americano, Donald Trump, em 2020 recolheu 21 milhões de dólares (18,3 milhões de euros) no último trimestre de 2018, que se somam aos 106 milhões (92 milhões de euros) já recolhidos desde início de 2017.

Em comunicado divulgado na quinta-feira, a organização da campanha para a reeleição de Trump diz que esta verba trimestral corresponde a um novo recorde de financiamento recolhido, depois dos 18 milhões registados no trimestre anterior.

A organização de Trump garantiu que 98,5% dos donativos foram de quantidade reduzida, abaixo dos 200 dólares, o que considerou ser uma prova do seu “apoio popular constante e histórico”.

Porém, a recolha dos 21 milhões de dólares foi mais do que anulada pelos gastos de 23 milhões nas eleições legislativas de novembro, nas quais Donald Trump participou em várias ações de apoio a candidatos republicanos, verba muito acima dos cinco milhões desembolsados nos anteriores trimestres do ano passado.

Enquanto o seu antecessor, Barack Obama, não começou a recolher fundos para a sua reeleição até ao terceiro ano do seu mandato, Trump apresentou a documentação necessária para se candidatar à sua reeleição no mesmo dia em que entrou na Casa Branca e tem estado envolvido no financiamento da sua campanha desde meados de 2017.

Isto já lhe deu uma vantagem considerável em relação aos seus potenciais rivais democratas, entre os quais o ex-vice-presidente Joe Biden e a senadora Elizabeth Warren, que estão a começar agora a recolher os primeiros fundos e a viajar pelo país.

Em fevereiro passado, Trump nomeou um chefe da sua campanha para a reeleição, Brad Parscale, que o ajudou a desenhar uma potente organização para 2020.

Ao contrário dos seus antecessores, o Presidente norte-americano manteve, desde que chegou ao poder, comícios iguais no formato e nos discursos aos da campanha eleitoral de 2016.