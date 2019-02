Brexit. Reino Unido vai deixar de pagar despesas médicas dos seus cidadãos no estrangeiro

As consequências do Brexit para os cidadãos britânicos são muitas, a todos os níveis, como se vê pelas 104 diferentes "informações técnicas" sobre o assunto que o governo do Reino Unido publicou até agora. Para os britânicos que vivem no estrangeiro, incluindo 190 mil pensionistas, uma das questões mais inquietantes é a de que pode desaparecer o direito a que o seu país de origem reembolse as despesas médicas em que incorram nos países onde vivem.

Atualmente, um cidadão da União Europeia que tenha as contribuições da Segurança Social em dia pode ir viver ou viajar para outro país com a tranquilidade de saber que, se tiver necessidade de ser submetido a uma cirurgia ou a outro procedimento médico, a fatura é paga pelo seu próprio país. Segundo um aviso agora publicado pelo governo britânico, quando o Reino Unido sair da UE, isso deixará de acontecer, exceto nos casos em que for negociado um acordo de reciprocidade.

Assim sendo, o governo recomenda aos seus cidadãos, sejam eles expatriados ou estejam simplesmente de viagem, que verifiquem qual é a situação no país para onde vão (ou onde se encontram). Quando pedirem residência, o mais conveniente, em muitos casos, será fazerem previamente um seguro de saúde.

Com 70 mil britânicos em Espanha, 44 mil na Irlanda e 43 mil em França, o conselho é importante, em especial para cidadãos com problemas médicos prévios. O governo do Reino Unido está a tentar negociar acordos com França e Espanha, mas ainda não existem conclusões definitivas - como não há em relação ao Brexit.

De resto, o governo já reconheceu que, mesmo pagando as despesas de tratamento de britânicos em Espanha ou França, por exemplo, isso sai mais barato no que tratá-los no National Health Service. E se os cidadãos tiverem de voltar ao Reino Unido sempre que precisarem de tratamento, isso implicará uma sobrecarga considerável para o sistema.

Colin Yeo, um advogado e defensor da liberdade de movimento citado pelo Gulf-Times, resume: "É mais um exemplo de como os que advogam 'no deal' [a saida da UE sem qualquer acordo] estão a brincar com as vidas de cidadãos britânicos que vivem noutros países da UE. Muitos desses políticos e comentadores se calhar não se preocuparam em descobrir como é que as suas políticas iam realmente afetar estas pessoas".