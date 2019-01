Venezuela. Guaidó tem feito reuniões secretas com militares para derrubar Maduro, assume Presidente interino

O líder da oposição da Venezuela, Juan Guaidó, que se autoproclamou Presidente interino do país, tem realizado reuniões secretas com os militares com o objetivo de conseguir apoio para derrubar o Presidente Nicolás Maduro. A revelação é feita pelo próprio Guaidó num artigo assinado esta quarta-feira no jornal “The New York Times”.

“Temos tido reuniões clandestinas com membros das forças armadas e das forças de segurança. A retirada do apoio a Maduro pelos militares é crucial para permitir uma mudança no Governo e a maioria dos que estão ao serviço concorda que as recentes dificuldades do país são insustentáveis”, escreve Guaidó.

No artigo, o Presidente interino confirma que ofereceu uma amnistia às forças armadas que “não tenham sido consideradas culpadas de crimes contra a humanidade”.

Maduro aceita conversar “pelo bem da Venezuela”

Enquanto presidente da Assembleia Nacional, Guaidó também reitera que a Constituição lhe permite assumir temporariamente o poder quando o Presidente do país é considerado ilegítimo. Ainda assim, o Supremo Tribunal da Venezuela proibiu o líder da oposição de deixar o país, além de ter congelado as suas contas bancárias.

Entretanto, Maduro revelou à agência russa de notícias RIA Novosti estar preparado para conversar com a oposição “pelo bem da Venezuela” mas não para aceitar ultimatos ou chantagem. O Presidente, que tomou posse no início do ano para um segundo mandato, insistiu que tem o apoio dos militares, acusando os desertores de conspirarem para a realização de um golpe de Estado.

Na segunda-feira, os EUA impuseram sanções à empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA). Dois dias depois, o conselheiro norte-americano de segurança nacional, John Bolton, deixou no Twitter um “aviso a banqueiros, corretores, investidores, facilitadores e outros”: “não negoceiem em ouro, petróleo ou outros bens que estão a ser roubados ao povo venezuelano pela máfia de Maduro”.

Rússia nega envio de mercenários para proteger Maduro

Moscovo, que apoia Maduro juntamente com Pequim, Ancara e Havana, nega relatos de que mercenários russos foram enviados para a Venezuela para proteger a vida do Presidente. Entretanto, o México e o Uruguai anunciaram planos para a realização de uma conferência de países “neutros” a 7 de fevereiro em Montevideu para discutir a crise.

Depois de ter falado com Guaidó, o ministro britânico das Relações Exteriores, Jeremy Hunt, deverá pressionar a União Europeia a impor sanções contra figuras-chave do Governo de Maduro. Do lado dos EUA, a Administração Trump tem reiterado que “todas as opções estão em cima da mesa”.

“A luta pela liberdade começou”, diz Trump

Durante uma conferência de imprensa na segunda-feira, Bolton segurava um bloco de notas amarelo com duas linhas rabiscadas que têm motivado muita especulação sobre uma possível intervenção militar. Na segunda linha do bloco, que estava à vista de todos, lia-se: “5000 soldados para a Colômbia” [país vizinho da Venezuela].

Na quarta-feira, o Presidente Donald Trump anunciou no Twitter que falou com Guaidó para o “congratular” por ter assumido de forma “histórica” a presidência, reforçando “o forte apoio dos EUA à luta da Venezuela para recuperar a sua democracia”. Trump dá ainda nota de “grandes protestos em toda a Venezuela contra Maduro”, concluindo que “a luta pela liberdade começou”.

Maduro tomou posse a 10 de janeiro para um segundo mandato na sequência da vitória nas eleições do ano passado. Muitos candidatos da oposição foram impedidos de concorrer, tendo alguns deles sido presos. Enquanto isso, a situação socioeconómica da Venezuela é alarmante, motivando um êxodo massivo de pessoas para países vizinhos.