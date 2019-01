Venezuela. Bolton aconselha Maduro a retirar-se e ir para uma praia longe do país

O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, John Bolton, aconselhou nesta quinta-feira o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, a aceitar a amnistia que lhe ofereceram para sair do poder e a retirar-se para uma praia longe do país. "Desejo a Nicolás Maduro e aos seus principais assessores uma prolongada e tranquila reforma, vivendo numa bonita praia algures longe da Venezuela", escreveu Bolton na rede social Twitter.

Bolton é um dos principais ideólogos no governo norte-americano da estratégia dos EUA para a Venezuela e já disse que "todas as opções estão sobre a mesa", incluindo a militar, para forçar a saída de Maduro.

A crise política na Venezuela agravou-se em 23 de janeiro, quando o líder da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, se autoproclamou Presidente da República interino e declarou que assumia os poderes executivos de Nicolás Maduro. Guaidó, 35 anos, contou de imediato com o apoio dos Estados Unidos e prometeu formar um governo de transição e organizar eleições livres.

Nicolás Maduro, 56 anos, no poder desde 2013, recusou o desafio de Guaidó e denunciou a iniciativa do presidente do parlamento como uma tentativa de golpe de Estado liderada pelos Estados Unidos.

A União Europeia fez um ultimato a Maduro para convocar eleições nos próximos dias, prazo que Espanha, Portugal, França, Alemanha e Reino Unido indicaram ser de oito dias - que termina no próximo domingo -, findo o qual os 28 reconhecem a autoridade de Juan Guaidó e da Assembleia Nacional para liderar o processo eleitoral.

A repressão dos protestos antigovernamentais da última semana provocou 35 mortos, de acordo com várias organizações não-governamentais. Esta crise política soma-se a uma grave crise económica e social que levou 2,3 milhões de pessoas a fugirem do país desde 2015, segundo dados da ONU.

Na Venezuela, antiga colónia espanhola, residem cerca de 300.000 portugueses ou lusodescendentes.