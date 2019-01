Síria condenada a pagar indemnização de 300 milhões de dólares pela morte de Marie Colvin

O regime sírio de Bashar al-Assad foi esta quinta-feira considerado responsável pela morte da correspondente de guerra do “Sunday Times”, Marie Colvin, e a Síria condenada por um tribunal norte-americano a pagar 300 milhões de dólares (mais de 262 milhões de euros) por danos.

A condenação sublinha que o Governo sírio marcou deliberadamente como alvo os jornalistas que faziam a cobertura da guerra civil no país, com a intenção de intimidar os meios de comunicação e dissuadir os dissidentes.

Colvin morreu em Homs, em fevereiro de 2012, num ataque que vitimou também o fotojornalista francês Rémi Ochlik e deixou ferido um outro, Paul Conroy.

O processo legal foi movido pela irmã da jornalista e pelos seus filhos. Citada pelo “The Guardian”, Cathleen lembrou as famílias dos milhares de vítimas do conflito sírio e afirmou que a sua “maior esperança” é que a decisão do tribunal “conduza a outros processos criminais, impedindo futuros ataques à imprensa e aos civis”.

“Marie dedicou a sua vida a lutar pela justiça em nome das vítimas da guerra, garantindo que as suas histórias fossem ouvidas. Esta sentença é uma extensão do seu legado e creio que ficaria orgulhosa pelo que conquistamos hoje”, acrescentou Cathleen.

Para a juíza do tribunal distrital do Distrito de Colúmbia, Marie Colvin foi “especificamente alvejada por causa da sua profissão, com o objetivo de silenciar as reportagens sobre o crescente movimento de oposição no país”.

Foi, acrescenta o texto da condenação, “um assassinato direcionado de um cidadão americano, cujo trabalho corajoso não era apenas importante, mas vital para a nossa compreensão das zonas de guerra e das guerras em geral”

Além da indemnização punitiva, o tribunal ordenou que a Síria indmenize a irmã da jornalista em 2,5 milhões de dólares (perto de 2,2 milhões de euros) e que pague 11.836 dólares (cerca de 10 mil euros) pelas despesas de funeral.

Em 2016, lembrou o The Guardian”, Assad considerou, durante uma entrevista, que Colvin foi responsável pela sua própria morte, por ter entrado ilegalmente no país e por estar a trabalhar com “terroristas”.