Senador Rand Paul recebe mais de $580 mil após altercação com vizinho que lhe partiu seis costelas

Um júri do estado de Kentucky, nos EUA, concedeu esta quarta-feira mais de 580 mil dólares (cerca de 500 mil euros) por danos ao senador republicano Rand Paul. Tudo por causa de uma disputa de jardinagem com um vizinho que deixou o congressista com seis costelas partidas.

O caso remonta a novembro de 2017, quando o vizinho, Rene Boucher, “farto” do hábito do senador de acumular entulho do jardim ao longo do muro que separa as duas casas em Bowling Green, atacou Paul.

Segundo informou o seu advogado, Boucher, que já foi condenado em junho do ano passado a 30 dias de prisão e pagou uma multa de 10 mil dólares (€8,7 mil), vai recorrer do veredicto desta quarta-feira.

“Este processo não era sobre mim”

Rand Paul reagiu no Twitter à mais recente decisão. “Este processo não era sobre mim. Era sobre todos nós e o que achamos aceitável como sociedade. Precisamos de enviar uma mensagem clara de que a violência não é a resposta – em momento algum, em qualquer lugar. Podemos ter opiniões diferentes, seja na política, religião ou assuntos do dia a dia”, escreveu.

Boucher esclareceu que o ataque não foi motivado politicamente. Em tribunal, afirmou ter visto Paul a soprar folhas para o seu quintal com uma máquina de aparar relva e, em seguida, correu para a sua propriedade e atacou-o.

Em resultado dos ferimentos, o senador apanhou pneumonia. No total, Paul receberá 375 mil dólares (€328 mil) em indemnizações punitivas, 200 mil dólares (€175 mil) pela dor e sofrimento provocados e ainda 7834 dólares (6846€) por despesas médicas.