Responsável da NATO pede à China que liberte canadianos detidos

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse na quinta-feira estar a seguir a situação dos dois canadianos detidos na China com preocupação e apelou à sua libertação.

Segundo noticia a Associated Press, Stoltenberg pediu a Pequim que responda aos pedidos do Canadá, que apelou à libertação imediata dos detidos, tendo adiantado estar a seguir o assunto "com preocupação".

Pequim e Otava vivem uma crise diplomática, desde que, em 1 de dezembro passado, a diretora financeira do grupo chinês de telecomunicações Huawei, Meng Wanzhou, foi detida em Vancouver, a pedido dos EUA, por suspeita de que o grupo chinês das telecomunicações tenha exportado produtos de origem norte-americana para o Irão e outros países visados pelas sanções de Washington, violando as suas leis.

Após terem ameaçado o Canadá com "graves consequências", caso não libertasse Meng, as autoridades chinesas detiveram Michael Kovrig, antigo diplomata do Canadá, e Michael Spavor, empresário que organiza viagens turísticas e eventos desportivos na Coreia do Norte.

As detenções dos dois canadianos levaram mais de cem académicos e antigos diplomatas a pedir à China a sua libertação.

De acordo com a petição, assinada por especialistas sobre a China e dirigida ao Presidente chinês, as detenções dos dois canadianos, por "prejudicarem a segurança nacional da China", são um sinal preocupante para aqueles que fazem pesquisa sobre o país.

Um tribunal no norte da China anunciou ainda a repetição do julgamento do canadiano Robert Lloyd Schellenberg, condenado, em 2016, a 15 anos de prisão, por tráfico de droga, mas cujo último veredicto, na semana passada, ditou a sua condenação à pena de morte.