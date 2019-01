O “shutdown” nos EUA só terminou para alguns. Há 60 elefantes-marinhos que ainda não saíram da praia onde deram à costa

O encerramento parcial de vários serviços do Governo norte-americano devido ao impasse em torno do financiamento do muro que Trump quer construir na fronteira com o México teve várias consequências. Obrigou à suspensão das atividades de várias agências federais e afetou cerca de 800 mil empregados — que estiveram, muitos deles, a trabalhar sem receber o seu salário — mas teve outras consequências menos faladas. É o caso de uma colónia com cerca de 60 elefantes-marinhos que deu à costa de uma praia no norte da Califórnia e ainda de lá não saiu.

Na ausência de funcionários governamentais por causa do shutdown que durou 35 dias, sendo considerado o mais prolongado da história dos EUA, os cerca de 60 elefantes-marinhos derrubaram uma vedação e instalaram-se em Drakes Beach. Os serviços federais já não estão paralisados mas ainda não foi possível resolver a situação. Os acessos à praia foram bloqueados e foi pedido aos residentes na região que se mantenham afastados do local para evitar que os animais fiquem nervosos com a presença humana.

John Dell’Osso, do Serviço Nacional de Parques dos EUA, disse à CNN nunca ter visto nada assim, pelo menos em termos de números. “Já aconteceu vir aqui parar um elefante-marinho, mas não 60”. Não só estes animais fizeram da referida praia a sua casa, como entretanto já tiveram crias ali, “entre 35 a 40, que estão a ser amamentadas pelas suas progenitoras”. “Queremos apenas que as pessoas tenham alguma paciência porque estamos a tentar resolver isto”, acrescentou o responsável.

Faz esta sexta-feira uma semana que Donald Trump anunciou ter chegado a acordo com os democratas sobre o fim do “shutdown” que durava há já mais de um mês. O acordo não inclui os 5,7 mil milhões de dólares (cinco mil milhões de euros) que o Presidente norte-americano desejava para construir o muro na fronteira com o México e esta semana o diretor de departamento de gestão da Casa Branca, Mick Mulvaney, veio dizer que Trump está preparado para uma nova paralisação caso o Congresso não autorize a construção do muro.